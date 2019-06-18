正德慈善基金會愛心園遊會「遠離飢餓 願捨得福」

正德慈善基金會台北分院16日在花博公園美術園區舞蝶館廣場舉辦愛心園遊會，共80個攤位，有愛心義賣、義剪、義診、素食美食、兒童著色與寫生比賽、捐血、貴賓致詞及精彩義演等，氣氛熱閙。

立委何志偉先生、台北巿政府社會局副局長黃清高先生、台北市議員陳柄甫先生等貴賓，皆蒞臨致詞，一同關懷協助飢民與癌友的公益活動。正德慈善醫療文教機構創辦人常律法師與演音師也親臨會場，嘉許所有成就此活動的人員。

園遊會之義賣所得，將捐作「佛教正德醫院」建院基金與「正德愛心廚房」救濟饑民之基金。正德慈善文教機構創立於民國75年，由出家師父常律法師所創辦，是全國唯一不訂價收費的慈善機構。

「佛教正德醫院」之建地在台中市南屯區文心南五路3段100號，正興建台灣第一家的安寧專科醫院，擁有90床安寧病床，以照護癌末病人及八大非癌末病人，將以完善醫療免費醫治罹患癌症的貧困民眾，預計於今年11月初落成啟用。

因無家可歸、貧困、生病、身障者、無人照顧的老人日漸增多，仍有許多民眾三餐不繼，正德計劃在全國各地廣設「愛心廚房」，解決貧眾及街友最基本的溫飽問題，目前已成立18家。一般民眾也可來用餐，並隨喜捐獻。用餐一律不用憑身分證登記，讓食客吃得有尊嚴，也因此未能向政府申請補助，每月每家要透支約15萬元。

另因常律老和尚，設身處地為孤貧無依、餐風露宿的街友、與食客著想，要讓他們有一處暫時可遮風避雨、安頓身心的好地方，而為他們打造一人一個房間的「正德愛心旅舍」。目前已在全國貧戶最多的高雄鳳山區正德愛心廚房隔壁設立了第一家的「正德愛心旅舍」（高雄巿鳳山區光遠路72號），將於6月30日開幕，7月1日起優先提供年老的街友，一個溫暖的家。

「佛教正德醫院」、「正德愛心廚房」與「正德愛心旅舍」等所需經費極鉅，廣邀民眾踴躍加入為贊助會員（每月一百元或多多益善），或加入志工、義工的行列，一同做愛心。洽詢電話：(02)2593-3658。