〈時評〉回鄉選區域立委？賴清德再起可期

6月初我看到賴清德的一些說法，覺得我這篇文章還是有發表的價值。主因是我參加的幾個LlNE 群組中，我接到如下的訊息：「在6/5晚上台大集思會議中心賴清德說明會時，有人提問要知道他對核電和再生能源的態度（參考高成炎老師以前對他的公開質疑），這次他明確表態反核，並挺再生能源/能源轉型。他說如果明年他上台，他會緊盯再生能源發展要達標，讓大家放心。他還提到應該召開「氣候變遷國是會議」，希望台灣未來不致在氣候議題上變成國際上的後段班」。在6月13日初選結果賴清德輸了8.2%後，我又加了一段對賴清德今後如何再起的建議。

天佑台灣：香港反送中 小英大勝利

6月13日中午民進黨中央黨部召開記者會說明初選結果。蔡英文贏過賴清德8.2%，而且對於韓國瑜和柯文哲也都贏了10%以上。這是一個多少有些令人意外的大勝利。俗話說「一命、二運、三風水、四道德、五學問」。賴清德有道德，但是蔡英文有天命以及運勢。 在民進黨做民調的這幾天，香港正發生全球關注的「反送中」事件。特首林鄭月娥準備將《逃犯條款》二讀，結果引發香港100多萬人的大示威。因為香港各界都知道這個案子如果通過，香港的一國兩制也完全不見了。

這兩週香港「反送中」事件，激發出台灣人民對於國家安全的重視。蔡英文總統適時的反應，相對於韓國瑜假裝不知道以及柯p的模糊立場，使得這期間進行的民調蔡總統能夠大幅勝出。而且5家民調公司的結果相當一致，雖然有像支持賴清德號稱民調專家的游盈隆教授提出質疑，但民進黨中央強調民調絕對公正沒有問題。其實每組3,000份的抽樣數，變異數就是在2%。有這樣的結果，我們只能說「天佑台灣 香港送禮 小英受益」。

對賴清德如何再起的建議

支持賴清德的台派陣營希望蔡英文能夠回頭來，落實「蔡賴配」。我認為這是非常不可能的，而且初選民調前柯建銘也一度提議說要賴清德掛名不分區第一名，而被賴清德駁斥說這是干擾初選。那麼既然初選結果蔡英文大勝8.2%，就不可能有上述兩個情況實現的機會。目前我們看到要賴清德掛在不分區的後段班，讓他來協助衝立委席次，這不失為一個好辦法。但是我認為這樣對賴清德也是有不可承受之重。

我想，對賴清德來講最好的方法應該是回到他的故鄉新北市萬里區選區域立委。因為萬里選區也包括核二廠、核四廠還有深澳電廠等。他在這一區選立委來對抗代表國民黨的李永萍，同時他也可以來協助包括「廢核再生公投」以及我在上週文章中提到的「台灣正名公投」等幾項公投。這樣, 只要他能夠在明(2020)年1月11日的大選中再度選上立委，他就可以爭取擔任立法院長。這樣才可能真正落實蔡英文總統所說的「一加一大於二」的大戰略。

希望這樣的建議，賴清德陣營能夠考慮。