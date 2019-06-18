【更新】香港特首林鄭開記者會正式向全民道歉　暗示將讓《送中條例》自然死亡

更新時間: 2019/06/18 16:15

( 台灣英文新聞/宇妍 綜合報導)自6/16兩百萬香港人上街示威後，已經兩天沒有公開露面的香港特首林鄭月娥，下午4時在政府總部會見媒體，並以粵語和英語發表演說，向香港民眾真誠地道歉。

稍早大公報傳出的消息指出，林鄭月娥今天除再次向香港民眾道歉外，還會正式宣布撤回引起港人強烈反彈的《送中條例》(即《逃犯條例》)。

不過截至演說完畢，林鄭月娥並未提到撤回條例等字眼。有多位記者問她為何不回應市民要求辭職下台並且撤回條例，林鄭月娥以迂迴方式回答說，《送中條例》已經暫緩二讀，而本屆立法會任期到2020年7月就屆滿，到時候《送中條例》可能就會自然死亡，港府可以接受這種情況。

她在記者會中對於參與遊行集會的市民以及參與維持治安的警隊，還有採訪的記者，在衝突中受傷，感到十分難過。

她說她聽到了男女老幼與年輕人的心聲。經由這次事件，她了解自己有太多需要改善的地方，才能繼續帶領香港人，一同攜手前進，為香港帶來希望。

以下為稍早發稿

香港特首稍晚舉行記者會 傳將宣布撤回《送中條例》

發稿時間: 2019/06/18 14:53

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港民眾和泛民主派人士反對香港政府修改「逃犯條例」的抗爭行動，迫使香港立法會自上周三(12日)凌晨起發出黃色警示，暫停運作。不過香港立法會秘書處今(18)日稍早宣布，下午2時將取消黃色警示，逐步恢復正常運作。

港府並發布新聞說，行政長官林鄭月娥將於下午4時在政府總部會見傳媒。林鄭月娥在星期日(6/16)反修例大遊行之後，迄今都沒有公開露面。

中央社報導，北京中央在香港經營的大公報18日刊登題為「支持林鄭依法施政，發展經濟改善民生」的社評，指出「在市民及各方要求下，特首今日將會正式宣布撤回條例草案及再度作出誠摯道歉」。

報導指出，由於大公報為香港中聯辦的全資附屬機構，消息一出，引發外界關注。但接近中午時，這篇社評在大公報網站上的連結已經失效，原因不明。

香港立法會秘書處今天中午發布新聞稿宣布，今下午2時取消黃色警示，立法會綜合大樓所有導覽團、公眾服務（包括公共申訴辦事處的服務，以及立法會圖書館、檔案館和兒童學習室的參觀活動），還有立法會餐廳將逐步恢復正常運作。

不過根據官網公告，立法會會議今天不會舉行。

原訂於12日進行的《逃犯條例》(又稱《送中條例》)二讀會議，因金鐘集結大批抗議民眾無法召開。香港立法會在12日凌晨零時發布「黃色警示」，任何進入立法會大樓的人都必須接受安檢，並停止接待任何訪客，警方也可在必要時進駐大樓。

香港立法會議員17日下午率「反送中」群眾，前往行政長官林鄭月娥辦公室外抗議，直到晚間群眾仍未散去，堅持撤回《逃犯條例》修法等訴求。中央社