【整理包】蟲蟲危機！ 一窺秋行軍蟲的危害與特徵

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）秋行軍蟲來勢洶洶，在中國造成嚴重農業危害，從8日苗栗飛牛牧場通報首例開始，截至17日上午已確認68個案例，金門、馬祖和澎湖及台灣本島，發現共計21件55隻的秋行軍蟲成蟲，農委會宣布啟動第二階段噴藥防治，通報獎勵持續至21日。

秋行軍蟲到底多可怕？為何地方單位和中央政府無不嚴陣以待？以下為秋行軍蟲的特徵、生活史等詳細資訊。（資料來源：農委會官網）

秋行軍蟲2016年從美洲傳入非洲，2019年1月入侵中國以來，已造成13省嚴重的農害。秋行軍蟲一年可發生多個世代，生活史可分為卵、幼蟲、蛹、成蟲。

卵呈蛋圓形，底部平整且卵殼頂端為中心點，呈放射狀的紋路，卵直徑約為0.4毫米，高度為0.3毫米。（圖／農委會防檢局）

幼蟲具6個齡期，一齡蟲之體色呈綠色，頭殼為黑色，二齡體色逐漸轉為橘色，三齡體呈褐色且有白色側線，四至六齡期，頭部為紅棕色帶有些許斑駁白色，體呈褐色並具有白色側線，背部出現黑色斑點，其上著生刺毛，成熟幼蟲之頭殼可見一黃色倒Y狀紋路。

秋行軍蟲長相與斜紋夜盜蟲相近，威脅卻更加嚴重。（圖／台中市政府）

成蟲展翅長為32-40mm，雄成蟲前翅通常具灰色和棕色的陰影，在尖端和靠近翅膀中心的地方有三角形的白色斑點。雌成蟲前翅沒有明顯的標記，具有灰褐色或灰色和棕色的細微斑點。後翅呈現虹彩反光的銀白色，且於雄雌成蟲皆有狹窄之黑色邊框紋路。

秋行軍雄成蟲。（圖／農委會防檢局）

秋行軍雌成蟲。（圖／農委會防檢局）

主要危害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353種經濟作物。以玉米為例，幼蟲危害植株葉片，一齡幼蟲取食葉片一側之葉肉組織，殘留透明狀的葉片啃食痕跡，二、三齡幼蟲則自葉緣向內取食葉片並造成孔洞。幼蟲會鑽進玉米葉生長點取食，常造成新展開的玉米葉片有規律性蛀食痕跡。

老熟幼蟲危害玉米後導致大量落葉，通常僅留下玉米葉中肋和莖桿，甚至為害全株導致莖桿破損倒伏。玉米輪生晚期，當害蟲密度達每株 0.2 至 0.8 隻時，即可減少 5％ 至 20％ 之產量。

秋行軍蟲對農作物的損害圖。（圖／台中市政府）