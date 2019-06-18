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空難陰霾未退 巴黎航空展首日波音抱鴨蛋 空巴笑了

波音（Boeing）受先前737MAX致命空難影響，雖然持續向客戶與供應商喊話，波音首日仍然掛單，鎩羽而歸。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/18 11:13
（圖/ 美聯社）

（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）巴黎航空展6月17日登場，國際2大飛機商波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）現場較勁。不知是否因為連2起737 Max空難陰霾未散，波音在展覽首日訂單掛蛋，而勁敵空中巴士則公布123架飛機的訂單與合約，其中包括一筆41.5億美元的大訂單。

《聯合新聞網》報導，2年1度的巴黎航空展6月17日舉辦，相較於過往的2大歐美飛機商互相廝殺搶單，波音（Boeing）受先前737MAX致命空難影響，客戶望之卻步，雖然持續向客戶與供應商喊話，波音首日仍然掛單，鎩羽而歸。

737MAX遭到禁飛一案讓外界對波音的信心降到谷底。波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）接受國外媒體訪問時坦誠，本次航空展主要目標是重新獲取客戶與供應商的信任，訂單則是其次。

宿敵空中巴士（Airbus）本次在航空展上一枝獨秀，除了宣佈與維珍航空（Virgin Atlantic）簽訂高達41.5億美元（約新台幣1300億元）協議，售出約14台新版A330-900寬體客機外，美國航機租賃公司ALC（Air Lease）也在6月17日宣佈將向空巴採購100家飛機，總價將近110億美元（約新台幣3465億元）。
波音
巴黎航空展
空中巴士

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