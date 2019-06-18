製造業前進越南國際展 台廠拓銷創新高

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）越南為臺灣工具機第7大出口市場，2018年出口成長率達14%，在美中貿易戰的影響下，越南成為各國投資的製造新基地，工具機需求看漲。7月2日至5日將於胡志明市西貢展覽中心舉行的「2019年越南胡志明工具機展(MTA VIETNAM )」，隨著越南經濟成長逐年創高，該展的規模及參訪人數也逐年擴大。

外貿協會、工具機公會及軸承公會共組的臺灣參展團，計有71家廠商參與，展出面積超過1,200平方公尺，規模創歷年新高。主辦單位預計將有超過500家來自全球22國的展商參與，吸引來自全球1萬4千名專業買主參觀。

外貿協會帶領臺灣工具機及金屬加工業相關業者拓銷越南市場，包括慶鴻、和大、高鋒、金豐、及全球傳動等共計有34家廠商參展，具是我代表性業者。

展出項目涵蓋CNC加工中心、沖床、車床、磨床及各類工具機零配件等產業完整供應鏈。展覽中將配合貿易局「智慧機械海外推廣計畫」設置「臺灣智慧機械形象館」，展現臺灣智慧機械的硬軟體整合能力，包括金豐、協易、主新德、徠通公司的加工硬件及模擬戰情室的整合軟體。

並將於7月02日展覽首日與胡志明市機電協會（HAMEE）合辦「臺灣智慧機械研討會」，推廣臺灣智慧製造結合越南當地應用產業能力，提升臺灣智慧製造能見度。

越南經濟持續穩定成長，2018年越南經濟成長達7.08%，創10年來高峰，其中加工製造業成長12.98%，成為經濟成長的主要動力之一。越南在中美貿易戰的影響下，受惠於轉單效應及國外投資增加的成長雙引擎，顯然成為亞洲最亮眼的國家，對於工具機等加工設備需求也勢必提高，無疑是臺灣工具機廠商拓銷的重點市場。