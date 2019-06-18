〈時評〉蔡英文的副手之爭

蔡英文總統從民進黨初選民調脫穎而出後，綠營開始進入整合階段，但重點是「副手」人選，能否再帶動另一波聲勢與高潮，特別是初選打得難分難解的蔡總統和前行政院長賴清德，能否成為「蔡賴配」，不僅綠營關注，就連藍營也如臨大敵。

根據民進黨規定，總統候選人確定後，副手由候選人自行決定，就是為了戰略上的考量。目前蔡英文大約有兩個方向，其一，比照第一任的選舉，找一位與政治無太多淵源、在社會上有威望的人來出任。

然而，採取這個策略，目的是予人耳目一新，但第一任已是如此，除非第二任能找到比陳建仁更有影響力的非政界人士，否則，這張牌最多求穩，很難再創造另一波高潮。此外，蔡總統找非民進黨人士出任副手，意味著她不打算直接培養接班人，否則，就是沒有介入下一次黨內之爭的打算，讓那些有意再上一層樓的人士，必須靠個人力量爭取黨內支持。

當然蔡總統可以從綠營當中挑人搭擋參選，除了賴清德外，黨內目前最常提到的是現任行政院長蘇貞昌。以蘇貞昌來說，社會地位和知名度均佳，也是合適人選，但找蘇貞昌搭配，要冒著下一次閣揆做得好或不好的風險。

蘇貞昌上台後，拉近民進黨與人民的距離，大選前夕，若突然換上另一位行政院長，不見得是件好事，也可能成為在野黨攻擊箭靶。最怕的是，新任閣揆無法延續前幾任的口碑，反而造成選舉拖累。

因此，截至目前為止，賴清德仍是最好的搭配人選之一，不過，選舉過程中，如進黨秘書長羅文嘉所言，賴清德一直委屈求全，卻不斷遭到英系人馬的攻擊，接下來要彌補這個傷口，重點是看蔡總統的表現，如何讓賴清德願意放下前嫌，為民進黨挺身而出。

另方面，若是蔡總統選擇賴清德出任副手，意味著賴清德將成為正式接班梯隊，有意角逐下一次選舉的黨內人士，適必百般阻擾，如何化解這股反對力量，同樣考驗著蔡總統的能力。

民進黨初選結束了，盡管過程和結果不盡如人意，但黨內有不少人士私底下都感謝賴清德，要不是賴清德加入初選，蔡總統陣營不會立刻凝聚起來、馬上重新出發，提前進入戰鬥位置。

走過去年九合一選舉的低迷，因為賴清德的加入，重新點燃民進黨鬥志，剩下短短幾個月，如何延續這股氣氛和氛圍，以及選擇一位副手形成最強組合，蔡總統都要一肩扛下。