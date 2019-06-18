【最新】四川連五震 12死134人傷 上萬棟建築受損

更新時間 2019-06-18 13:58

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國四川宜賓市長寧縣週一近深夜時分發生規模6.0級地震，震源深度16公里，目前已知造成12死134人輕重傷，上萬棟建築物受損。

南華早報報導，這場地震發生在17日晚間22點55分在四川宜賓市長寧縣，已知受災人數逾10萬人，超過1萬間房屋倒塌或損毀。

報導提到，地震的威力造成多處發生土石流，位於災區的一條高速公路和多條重要道路也因受損嚴重已封閉，此外，多條主要橋梁也有坍塌的危險。

四川深夜連五震 11死122人傷 初次發稿時間 2019-06-18 10:15

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國四川省昨（17）日晚間發生規模6.0級地震，震源深度16公里，目前已知造成11死122人輕重傷。

新華社報導，週一晚間22點55分在四川宜賓市長寧縣發生6.0地震，震源深度16公里，救援人員已趕赴現場搶救受困人員。

據「中國地震台網」資料顯示，接下來40分鐘當地陸續傳出4起餘震，芮氏規模約2至3級；宜賓市珙縣近深夜23點36分也發生5.1級地震。

美聯社報導，受到強烈地震影響，長寧縣一棟飯店倒塌，部分道路也有毀損，週二一早災區下起大雨，增加救援的困難度。

2008年5月12日的汶川大地震，為近年來中國最嚴重的地震，芮氏規模8.3級，破壞地區超過10萬平方公里，造成近9萬人死亡，汶川地震的震央距離昨日地震約400公里遠。