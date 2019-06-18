索羅門群島將評估與台邦交　外交部：台索關係穩健成長

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）針對媒體報導我國太平洋友邦索羅門群島政府成立跨黨派專案小組，將評估與台灣邦交關係，且已決定派遣商務代表團訪問中國一事，外交部今（18）日表示，台索關係穩健成長。

外交部今日發布聲明表示，「台索關係穩健成長」，日前也已多次說明，「目前索國政界，不論國會或內閣，支持台索關係者仍佔多數。」

紐西蘭電台（RNZ）昨（17）日報導，索羅門群島成立一個跨黨派外交政策專案小組，將審查索國與台灣的邦交關係，並衡量與中國建交的利弊。

剛回任的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示，他相信專案小組將提供深入的分析，以協助政府擬定能夠加強國家外交活動並擴大機會的策略。

蘇嘉瓦瑞強調，這將確保政府在這個議題上做出的任何決定，都將是為了人民的利益福祉，也是為國家和平、經濟進步及繁榮做出的主權決定。

針對索羅門群島派代表團赴中，外交部回應，由於索國經濟高度仰賴木材出口，索國政府便於上週指派相關部長組團前往其木材主要輸出國中國考察，經索國總理府新聞處發布新聞稿後，索國媒體亦有相關報導。

外交部表示，索羅門群島新政府為就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，經內閣會議決議，將成立一跨黨派小組專責相關業務，此為索國新政府先前宣示的「百日優先新政」項目之一。

外交部提及，我國駐館將持續與索羅門群島各界積極交往，多方爭取友我情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，秉持「踏實外交、互利互惠」原則，進一步深化台索邦誼。