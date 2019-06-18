保護珍稀保育類動物 政府擬加強查緝非法獵具

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)南安小黑熊4月底成功野放回花蓮山區，近日卻傳出有台灣黑熊誤中陷阱事件。農委會林務局表示，依據動物保護法，製造、販售、輸出入獸鋏均屬違法，違者將處7萬5仟元以上罰鍰，近日將會同畜牧處、縣市政府與警政單位展開全國性稽查，呼籲民眾切勿以身試法。

林務局表示，近年來每年均有11萬人次投入包含拆除違法獸鋏等獵具的森林巡護工作，拆除獵具數量自2011年高峰的3,099件，至2018年的299件，已顯著下降，今後也將持續於國有林區查察違法獵具。

林務局指出，目前除了基於農害防治及原住民依原基法所為之傳統狩獵活動外，任何使用陷阱、獸鋏或其他特殊獵捕工具的獵捕行為都是違法的。

林務局還說，俗稱「山豬吊」的套索多半是原住民與山區農民用於捕捉造成農作物危害的山豬，並非刻意獵捕黑熊，惟套索也會導致非目標物種誤中，且在動物掙扎的過程致傷甚至造成斷肢。但台灣山區幅員廣闊，在法令明確規範前，如何有效管理而非只是將問題地下化，需相關單位、團體共商。

回歸事件本身，在各原住民族傳統中，獵熊皆是被嚴格禁止的，這次事件亦是由部落居民發現、主動通報黃美秀教授，林務局將就如何有效防止台灣黑熊誤中陷阱展開社會對話，以合理規範、妥適自主管理的原住民傳統狩獵公約配合執法，避免高傷害性獵捕行為，維護珍貴的保育類野生動物。