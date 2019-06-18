〈時評〉國旗與國名 自嗨騙人用？

國旗是一個國家的象徵與標誌。在奧運頒獎台上，當領獎選手看到代表自己國家的國旗冉冉升起，內心之澎湃可想而知！在戰場上，費盡千辛萬苦攻克敵人陣地後，第一件會做的事，常常是降下敵軍國旗，然後升起自家國旗取而代之，因為，這背後代表著為誰而戰、為何而戰的驕傲！

角逐代表中國國民黨參選2020總統的台灣首富郭台銘，跟其它一干競爭者最大的不同是：走到那，都一頂儼然其註冊商標的「國旗帽」。針對「敢不敢頂著國旗帽見習大大？」的酸言酸語，郭董的回覆是：「假如柯P能夠戴著國旗帽或直接帶一面國旗出席上海雙城論壇，那我就能夠戴國旗帽在北京路上逛」。

這直白的不打自招，言下之意夠清楚了：這面「國旗」也好，這頂「國旗帽」也罷，只能在台灣自嗨用啦！雖然今年5月1日郭董有白宮參見川普之舉，郭董官方臉書貼出的，卻只有郭董頭戴繡有美國國旗與青天白日滿地紅旗帽子，在白宮前與林肯紀念堂前的留影（這是路人甲、路人乙都可以辦得到的）；令人好奇的是，在白宮內，甚至於跟川普會面時，郭董的「國旗帽」在那裡？何不提供影像大家瞧瞧？

「國旗（帽）」上不了臺盤，「國名」就更麻繩綁豆腐──別提了！你瞧：中國國民黨政要到中國「交流」時，一個個口風緊得很，要不小心翼翼不敢講到「中華民國」四字；要不就像2015年5月朱立倫以黨主席身分，在會見習近平時，像歷史老師上課般講「國父孫中山推翻帝制、創建中華民國」的歷史；要不，像馬英九在馬習會上拐彎抹角的「為什麼不能表述到兩個中國、一中一台或者台灣獨立，就是因為中華民國憲法不容許」，因為偷渡有「中華民國」的字眼，據說讓被習近平「尊稱」為「先生」而非「總統」的馬英九得意自嗨到不行。相形之下，洪秀柱在2015年7月2日，以中國國民黨準總統參選人之姿宣告的「不能說『中華民國』的存在」，其誠實、其豪氣，簡直把中國國民黨內一夥重量級鴕鳥「男子漢」全給狠狠比下去！

腳底踩的台灣，是真實的存在；連「領土」都說不清楚、講不明白的「中華民國」，是虛假的存在！只能在自家地盤自嗨騙人的「國旗」、「國名」，問題出在那裡，還用說嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）