首屆文策院盼成台灣文化園丁　投資特色故事發展獨特經濟

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）首屆文化內容策進院董監事名單已公佈，由丁曉菁出任董事長，攜手文化界及政府相關機關代表組成的董事會，將著重發展台灣特色故事，立足亞洲放眼國際。

首屆文化內容策進院（以下簡稱文策院）董監事會議已於今（17）日松山文創園區登場，董事長由丁曉菁出任，董監事會則由17位文化藝術界知名人士、政府相關機關代表組成共17位，並接受文化部部長鄧麗君頒發聘書。

鄭麗君表示，未來將以振興產業為主，以一年、三年、五年的階段性工作計畫，推動文化內容開發與科技運用、完善文化金融體系、產業人才開發、國內外市場及通路拓展等目標前進。

鄭麗君說明，去年通過的「文化內容策進院設置條例」中，董事會政府相關機關代表不得少於董事會總人士二分之一，這次共有7個部會達8位參與，包含文化部政務次長蕭宗煌、經濟部常務次長林全能、科技部政務次長許有進；民間董事方面聚焦在連結跨域人才，包含台北金馬國際影展執行委員會執行長聞天祥、知名音樂人陳珊妮、前「數位時代」總編詹偉雄等。

鄭麗君指出，未來重要政策將交由文策院推動，但文化部還是會處理過去三年內推動的基礎設施。她期待文策院能振興市場，尤其透過投、融資，加上國發會核定的100億基金，更將攜手民間企業一起帶動市場。

鄭麗君期待能在五年內在亞洲打造台灣文化新興潮流，更期許文策院是文化產業生態的園丁，讓文化工作者能在台灣這片土地實現夢想。

陳珊妮強調，她觀察從去年的金音獎到今年金曲獎，台灣音樂產業結構已在變化，現在有很多小型品牌，像是音樂節等都在發展，但需要政府協助規劃轉型。她希望有更年輕的世代加入，能跟已成形的中生代有良好溝通跟協調。

針對文策院院長一職將由誰出任，丁曉菁表示，目前還在尋找適合人選，現階段將由她擔任，但希望能在未來三個月內找到最佳人選。

關於如何刺激藝文界的產業經濟，台灣中小企業銀行董事長黃博怡表示，國發基金對文策院推動文化產業發展投入相當多的心力，從投資到融資都有配套，未來將會有更嚴謹機制審核。

黃博怡指出，金融人士對於文化產業的認識也很重要，文策院將網羅專業人才做評選等前置工作，協助金融業人士更了解透過文化產業系統運作，一起從中發掘商機並共同推動。

完整董監事會名單為，董事長丁曉菁、董事聞天祥、陳珊妮、胡晴舫、杜奕瑾、黃博怡、詹偉雄、林全能、許有進、李武育、周廷彰、李光章、吳娟、蕭宗煌、陳悅宜、常務監事廖福特、監事毛浩吉、李秋月。