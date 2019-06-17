抽驗生鮮蔬果農藥殘留 違規品5成來自北農

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市政府衛生局今（17）日公布市售生鮮蔬果農藥殘留抽驗報告，90件蔬果產品，10件不符合規定，其中5件來自台北農產運銷公司第二果菜市場（以下簡稱北農）、1件來自家樂福。

衛生局表示，此次不符規定蔬果產品，違規原因為北農的「芥藍菜」和「油菜」，以及北投區晉源蔬果行的「青江菜」檢出2項殘留農藥不符規定；北投區復興市場的「特選茄子」，北農的「木瓜」、「百香果」和「韭菜」，萬華區富民路的「蓮霧大黑珍珠」，松山區賀美全自助餐的「青蔥」，和家樂福的「紅鳳菜」檢出1項殘留農藥不符規定。

北農的「百香果」檢出1項殘留農藥不符規定。（圖／台北市政府衛生局）

衛生局指出，10件蔬果殘留農藥超標已違反「食品安全衛生管理法」，可處責任業者6萬元到2億元不等的罰鍰，若販售者無法交代來源，可依法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。針對10件不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬新北、彰化、雲林、南投、高雄、屏東等6縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

北市衛生局另已通知臺北農產運銷股份有限公司依據「臺北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

家樂福的「紅鳳菜」檢出1項殘留農藥不符規定。（圖／台北市政府衛生局）