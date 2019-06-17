蘭花外交！ 台灣蘭花排出世界地圖 驚艷日內瓦

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中華民國駐世界貿易組織（WTO）今年以「世界地圖」為主題第3度舉辦蘭花展，再次風靡日內瓦的外交圈，逾千株的蝴蝶蘭爭奇鬥豔，吸引美國、歐盟、德國、瑞典、日本等10餘國的大使參觀，進行了一次成功的蘭花外交。

台灣駐日內瓦代表團一連3年舉辦蘭花展，今年的開幕式與往年一樣，吸引100多人參加。13日開幕式上，駐WTO代表朱敬一特別向各國大使和嘉賓介紹，蝴蝶蘭最早1879年在蘭嶼被發現，目前全球的種類有9成來自台灣，色彩和花型千變萬化，一如台灣的多元和民主。

WTO副秘書長布勞納（Karl Brauner）、朱敬一、新加坡駐WTO大使陳漢成（Tan Hung Seng）（從左至右）在蘭花展上合影。（圖／中央社）

這次展出20多種、超過1000株的蝴蝶蘭，全部由台糖提供，包括在美國、日本等地暢銷的品種安娜。在歐洲辦規模這麼大的台灣蘭花展相當不容易，得先將蘭苗送到巴黎近郊的蘭園，等3個月開花後再運到日內瓦。

中央社引述協辦蘭展的台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼說法，蘭花不只能做靜態的展出，還能包裝成社交禮物，花期長達近3個月，讓人印象深刻。日內瓦駐有眾多國際組織和各國使節，特別適合用蘭花來推動外交。

今年的主題是世界地圖，將國家的形狀、國旗和蘭花結合在一起，呈現出5大洲，反應WTO在世界貿易扮演的角色。

報導提到，策展人王維薇表示，2年前第一次辦蘭花展，出乎意料受到好評，因此朱敬一大使決定繼續辦下去，現在每年6月時間一到，很多人都會期待來看展。蘭花展的成功證明在艱難的外交處境下，軟性的方式還是有可能突破。

中華民國駐世界貿易組織（WTO）代表團12日舉辦插花工作坊，邀請各國駐WTO大使夫人用台灣蘭花插花。（圖／中央社）