不堪台灣紙本市場萎縮！ 19年歷史《美國職籃》、《美國職棒》雜誌宣布停刊

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 繼《FHM男人幫》雜誌6月10日傳出停刊消息後，同為「宬世環宇國際媒體股份有限公司」旗下、擁有19年歷史的《HOOP美國職籃雜誌》，和2007年創刊的《美國職棒雜誌》，因不堪紙本市場萎縮，於今天（17日)宣布，將從2019年6月號之後停刊。

《HOOP美國職籃雜誌》主編古硯偉，今天透過臉書宣布這個沉重的消息：

本刊紙本雜誌由於營運和轉型考量，確定於上一期（2019年6月號）之後，停止出版實體雜誌，從「HOOP」，到「美國職籃戰國策」，19年的雜誌將吹下紙本熄燈號。

直到確定停止出版前的最後一刻，編輯部仍然在規劃如「烏克蘭球員如何看待假新聞」，「從侏儸紀公園探討暴龍如何建立加拿大籃球文化」等題目，即便到最後，我們仍希望為實體雜誌盡到最後一分心力。

PO文指出，近期由於實體雜誌市場的大環境改變，他們不斷思考並實踐如何能為台灣體育雜誌市場帶來不同內容價值和觀點，也得到讀者的肯定和讚許。

他說今天這項決定編輯部也很無奈，非常感謝每一位曾經支持過他們的讀者，協力的外稿作者和品牌合作單位。未來也請持續關注「Hoop Taiwan 美國職籃戰國策」粉絲團，以及未來轉型之後的改變。

古硯偉指出，如果目前是訂戶的讀者朋友，該公司會主動聯絡退款事宜，如近期未接獲連絡電話，請洽宬世環宇國際媒體股份有限公司，02-2656-1234。