心臟衰竭比癌症更致命 「累、喘、腫」 你中了幾樣？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）心臟疾病是全球十大死因之首，在亞洲就有900萬人罹患心臟衰竭，且隨著人口老化，台灣心臟衰竭的病人不減反增。中華民國心臟學會日前公布2019心臟衰竭治療指引，並與台灣諾華簽訂三年MOU合作備忘錄，期盼在諾華全球資源支持下，提升治療照護品質。

聽到癌症民眾都會很緊張，但是多數人不知道心臟衰竭比癌症更致命！心臟就像馬達，推動血液到全身再流回心臟，當馬達的馬力不夠，無法順利的推動血液時，就叫做心臟衰竭（俗稱心臟無力）。心臟衰竭常見症狀包括容易累、喘、腫等，由於症狀與其他疾病相似，故容易被忽略，民眾往往拖到嚴重的喘和水腫後才被確診。

心臟衰竭嚴重性高，常引發高住院率及高死亡率，根據2017年發表之「心臟衰竭登錄計畫」統計資料5顯示，患者的住院次數會愈來愈多，高達3成以上的患者半年內會再次住院，因為心臟是人體的中樞，一旦心臟無力了自然會拖累其他器官、產生相關併發症，所以病人被診斷出心臟衰竭的5年內死亡率逼近5成，比許多癌症更易致命。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁醫師指出，心臟衰竭治療為心臟醫學領域最重要的課題，健保署於2017年將心臟衰竭納入急性後期照護計畫，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會也極力推動心臟衰竭照護認證，加強標準化臨床治療照護。

此外，近年國際心臟衰竭治療持續更新，為與國際接軌，中華民國心臟學會日前公布2019心臟衰竭治療指引，並與台灣諾華簽訂三年MOU合作備忘錄，期盼在諾華全球資源支持下，提升治療照護品質，讓心臟衰竭不再與死亡相鄰！