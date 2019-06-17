娃娃不哭 內政部修法中配偶離婚也能留台

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為利中國籍配偶親子團聚，內政部6月13日部務會報通過，鬆綁中國籍配偶定居留規定，使其離婚後仍可繼續留台照顧未成年子女。此外，針對喪偶未再婚的中國籍配偶，申請定居的年限也由4年縮短為2年，以衡平中國配偶與其他異國配偶間的權益。

內政部表示，現行中國配偶離婚後，若無法取得在臺設有戶籍的未成年親生子女監護權，即無法繼續在臺居留。

為利親子團聚，內政部13日在部務會報通過「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案，予以鬆綁規定，將來陸配若於離婚後，對子女有扶養事實或會面交往，或遭強制出境將造成子女重大且難以回復損害之虞，則可繼續在臺居留，照顧未成年子女，以符合國際人權公約精神。

此外，現行規定中國配偶在臺居留期間喪偶，如未再婚，須連續居留4年，始得申請定居。與未喪偶者，只需連續居留2年，即可申請定居，存有差別對待。故這次也一併修法，使喪偶未再婚的中國配偶，與未喪偶者一樣，只需長期居留連續2年，每年在臺居住逾183日以上，即可申請在臺定居。

內政部指出，「中國地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，報行政院審查核定。