海峽論壇國民黨各自表述「神分裂」 「統一」要 「一國兩制」不要

第11屆海峽論壇昨(15)日在中國福建省廈門市開始為期2天。媒體有相當熱烈報導了國民黨的「立法委員沈智慧」及國民黨的「名嘴黃智賢」。

媒體報導，國民黨立法委員沈智慧在中國廈門的海峽論壇簡報時，尊稱中共習近平是國家主席，簡報後卻又說要告那些說她支持「一國兩制」的台灣人；而國民黨的名嘴黃智賢說：香港與澳門先後被中國收回後，「民主、經濟、國際地位大幅躍進」，中國提出的一國兩制給台灣是「最大的尊重與體貼」，也是人類史上獨一無二的設計。

真不曉得這些國民黨人士，是怎麼認知「民主、自由、人權、法治」的，竟然在這種資訊網路透明時代，可以這麼「神分裂」。就像虛無的「九二共識」之「一中各表」，可以「海峽兩岸」之，在台灣海峽中國那一邊，稱呼習近平是國家主席，不敢不支持「一國兩制」，而在台灣海峽台灣這一邊，卻要告那些說她支持「一國兩制」的台灣人。國民黨人士，可以「神分裂」到說香港與澳門被中國收回後，「『民主』大幅躍進」。

國民黨的「溫水煮青蛙」神分裂策略，讓台灣遠離「民主陣營」。「溫水煮青蛙」的物理現象有兩種：一是，當冷水溫度緩步升到攝氏60度以上時，青蛙會有反應，並奮力從開水中跳出來得以成功逃生；二是，當冷水溫度緩步上升，青蛙逐漸覺得水溫舒適而在水中悠然自得，直至發現無法忍受高溫時，卻已「心有餘而力不足」了，然後被活生生的在熱水中熱死。

面對14億人的超級大中國，國民黨表面疾呼宣傳不要「一國兩制」，實際卻是「統一」，然後持續「親中」，接受中共財務經濟「施捨」，讓台灣人悠然自得地放棄「全球競爭轉型」，卸下「遠離人權法治」心防，然後以為最終可以在這樣逐漸上癮中毒、潛移默化下的中共掌心中，跳回「民主陣營」。豈不知，當台灣在這樣的「親中」過程，民主陣營國家已經警覺「台灣擁抱赤色共產」，排斥台灣而不再將台灣視為「民主陣營」一員了。

從參加第11屆海峽論壇的國民黨名嘴、議員、立委等的迥異表現，「統一」要「一國兩制」不要，顯然國民黨以「神分裂」的策略，在為了奪取台灣政治權力加速「統一」，繼續洗腦騙台灣人、騙台灣年青人。