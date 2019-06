觀光新南向發威 駐奧克蘭台灣觀光旅遊服務處揭牌營運

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)為落實政府觀光新南向政策,駐奧克蘭台灣觀光旅遊服務處6月17日正式揭牌營運,服務處成立後將加強當地行銷力道與連結,持續創造來台旅客高成長。

據觀光局的統計資料,今年1到4月紐西蘭來台人數成長高達兩成五,其中四月份更成長48%,創下歷史新高紀錄,為觀光新南向的新興亮點市場。

兼任服務處主任的觀光局新加坡辦事處主任林信任除表示,駐奧克蘭台灣觀光旅遊服務處的成立,將以全新旅遊平台提供紐西蘭旅客提供更完備的旅遊服務,宣傳和行銷台灣的觀光旅遊,對於台紐雙方旅行業者間的交流都有直接的幫助,創造多贏的效果。

林主任也宣布,2019-2020 Take me to Taiwan 行銷活動正式起跑,將運用當地4位名人分別就美食、文化、自行車及登山主題,在平面、電子、網路、以及戶外媒體大量露出,創造新一波赴台旅遊熱潮」。

服務處開幕之後舉辦紐西蘭知名攝影師Carmen Bird的旅台攝影展。晚間邀請40餘位旅行業者及媒體,辦理台灣觀光推廣晚會。服務處另已規劃參與奧克蘭美食展、奧克蘭世界旅遊博覽會,及辦理基督城、威靈頓以及奧克蘭巡迴推廣活動。

開幕茶會現場送出幸運機票,由Flight Center 公司 Hayley Martin 獲得紐西蘭航空贊助的奧克蘭台北來回機票兩張,以及Acrossia 旅行社Daisy Zhou我的中華航空提供的奧克蘭台北來回機票一張。

駐奧克蘭台灣觀光旅遊服務處是由交通部觀光局委由紐西蘭Switch NZ成立的旅遊服務諮詢機構,主要服務業務為紐西蘭當地民眾欲前往台灣旅遊時提供所需資訊,以及和奧克蘭當地旅行社業者合作拓展台紐兩國旅遊市場。