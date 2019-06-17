彩匯自助餐廳 換新妝! 全新印度美饌 頂級微主餐 現做飄香甜點

網路熱搜的台北自助餐廳─「彩匯」，以獨特的A5和牛位上主菜及多樣的異國料理在競爭激烈的自助餐市場上獨得一席之地，彩匯自助餐廳主廚謝金龍因應消費者求新求變的味蕾需求，自五月起除保留廣受喜愛的泰式、日本料理等美食，全新的印度料理進駐餐檯，嶄新推出「品味亞洲」自助饗宴。

來自印度的廚藝團隊為台灣饕客帶來多道印度珍味，有現做現烤、帶有淡淡奶香的「印度烤餅」，蘊藏有多款印度香料的蔬菜、牛肉等各式咖哩，搭配進口印度長米製成的「香料飯」，還有香氣十足的窯烤「坦都烤肉」及「印度拉茶」與道地佐茶小點等，營造全新的舌尖享受。

此外，除了單點位上的日本A5和牛及蒜香龍蝦主菜，更網羅大海鮮味及陸地珍品推出現點現做的精緻微主菜，鮮嫩肉類有現煎「美國帶骨小犢牛」、「板煎美國凝脂牛排」、「小羔羊排」、「黑櫻桃伊比利豬」，海鮮類有「香檸奶油龍蝦鉗」、「焗烤熊本大生蠔」、「鮮美大干貝」、「天使紅蝦」等料理，於午、晚餐期間輪番上陣，供賓客無限品嚐；人氣爆表的甜點區亦分別於午、晚餐期間推出「現做風味鬆餅」及排隊甜點「法式千層酥」，下午茶時段則推出現烤出爐的「巧克力乳酪塔」，全新登場的鹹、甜美食，將再次襲捲自助餐饕客的胃，即日起至2019年8月29日每週日至週四享用晚間美味，還可搭配無限供應的沁涼啤酒及調酒，享受微醺之夜，詳情及訂位請洽02-7722-3395彩匯自助餐廳。