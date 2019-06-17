FUN暑假 台南大員皇冠假日酒店好玩好吃好精彩

精彩一夏FUN心玩，一起出動趣，尋味台南、賞玩安平，與您歡度美好的夏天。台南大員皇冠假日酒店即起推出「3天2夜FUN暑假」住房專案以及「2天1夜海陸遊安平」住房專案，暑假輕鬆玩2天，還是爽玩3天任君選擇。酒店內也安排一系列體驗活動，包括趣味尋寶、假日市集、桌遊、PS4電玩遊戲、手作劍獅黏土磁鐵、親子手作毛巾狗、復古35釐米半自動放映機體驗等，精彩暑假好玩到讓您賴著不想走。

迎接暑假到來，是親子共遊的快樂時光，為了讓孩子們有一個充實又難忘的暑假假期，台南大員皇冠假日酒店即日起至2019年8月31 日止，規劃「3天2夜FUN暑假」住房專案，每房8,000元起，含兩日自助式早餐。凡預訂暑假專案者，每日限量6間房可享每房加價398元起，加碼送元素自助式晚餐2客，須於入住期間擇一晚餐時段使用 (價值2,156元起)。超值優惠專案每日限量6間，且須連續入住2晚。暑假精彩一夏「2天1夜海陸遊安平」住房專案，每房4,300元起，含翌日自助式早餐與野餐盒2份，再加碼送安平運河遊船乗船票2張或台南開頂雙層巴士乘車券2張(2選1)，讓旅客用不同的視角，欣賞安平之美，體驗台南特有文化風情。本專案不適用於8間或以上之團體。以上專案皆須另加10%服務費且請先訂房，酒店依實際房況提供服務，亦不得與其他優惠並用。

今夏樂翻天，台南大員皇冠假日酒店7-8月期間增設許多館內親子活動課程，例如：趣味尋寶，凡於館內按圖索驥找到劍獅吉祥物，且依指定動作完成拍照者，可獲得紀念品一個，整個酒店都是歡樂的尋寶場；每週六日11:00-19:00假日市集，匯集眾多文創與特色伴手禮攤位，好玩、好吃、好買一次滿足您；3樓健身中心則有桌遊、PS4電玩遊戲、手作劍獅黏土磁鐵、親子手作毛巾狗活動，享受歡樂的親子時光。今年酒店大廳也同步推出「35釐米半自動放映機」微型懷舊展，讓喜歡50年代膠卷放映的影迷可以親眼目睹與回味，這伴隨著忽明忽暗的看片懷舊年代，並邀請21年資歷的露天放映機師高璞元每周六、日17:00-18:00開辦「35釐米半自動放映機體驗課」，每人150元，親子組優惠價200元，凡參加的學員可親自更換膠卷並獲得「合格放映師」紀念執照乙張。多元豐富的館內活動，就是要您玩翻整個盛夏，即刻訂房，讓全家在今年擁有完美暑假回憶。

當然，如果酒店館內活動還玩得不過癮，台南大員皇冠假日酒店也提供台江國家公園單程載送服務，每週六、日10:30發車需事先預約，可讓旅客快樂FUN暑假，台南安平FUN心玩。另提供高鐵台南站至酒店往返的免費接駁服務，須於訂房時預約。即刻預訂06-391-1858，地址：台南市安平區州平路289號。