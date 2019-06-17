反送中遊行人數增近2倍 華郵：港府與人民關係破裂

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）香港特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但態度仍強硬，上百萬港人昨（16）日仍按既定計畫舉行抗議遊行。華盛頓郵報指出，這顯示北京控制的港府與香港民眾之間日益嚴重的裂痕。

香港9日百萬人上街遊行，要求香港特區政府撤銷《逃犯條例》修訂案後，遭逢社會壓力，林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，不過她態度依然強硬，拒絕撤除法案，道歉以及下台，因此抗議民眾按原訂計畫16日上街遊行，參與抗議人數更大增近2倍，近200萬人上街抗議，整場遊行歷時數個小時。

16日反修訂逃犯條例大遊行，民眾在立法會大門口立起標語。（圖／中央社）

華盛頓郵報（Washington Post）報導，香港人口約740萬人，卻有近200萬人走上街頭，凸顯深受北京影響的香港政府與人民間日益嚴重的裂痕。大規模、近日一波波的抗議也讓林鄭月娥越顯孤立。許多示威者也表示，對未來悲觀，擔憂香港總有一天將完全被中國共產黨控制。

在近200萬人湧上街頭後，林鄭月娥表示，因政府工作不足讓社會出現矛盾紛爭，行政長官為此向市民致歉，但態度依然強硬絕口不提撤回《逃犯條例》修訂案，以及拒絕下台。

與上週的示威遊行相比，16日參與遊行的人數增加近2倍，人群中有老人、殘障人士、由家人帶著的兒童、企業高層、社會工作者與學生，全都要求撤銷逃犯條例、要求林鄭月娥下台、高呼「香港加油」，也有橫幅呼籲香港獨立。

直到16日深夜時分，香港反修訂逃犯條例大遊行的民眾仍不願散去。（圖／美聯社）

香港特首林鄭月娥雖宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但將暫緩的原因歸咎於台灣不配合《逃犯條例》移送謀殺案嫌疑犯，對此，總統府發表聲明抗議，抨擊港府做法不分責任且缺乏道德感。

華郵引述一名特別飛往香港參與遊行的台灣民眾的話指出，他來是為了和香港站在一起，不希望自己的國家成為逃犯條例修訂的藉口，「台灣和香港都遭到中國的霸凌」，林鄭月娥將發生在台灣的謀殺案拿來作為修法的理由，「要台灣負責，讓我很生氣」。

許多台灣人都支持港人的行動，欽佩他們的奮戰，在香港人走上街頭的同時，許多在台港生16日也在台灣立法院前舉辦「撐香港，反送中」集會，吸引近萬人參與。

香港民眾帶上白花放置太古廣場悼念爬上太古廣場後墜落身亡的梁姓男子。（圖／中央社）