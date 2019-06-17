黑鮪魚季結合移工義診 印尼新住民鬥陣當通譯志工

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署與慈濟人醫會於6月16日，在屏東縣東港區漁會辦理外籍漁工義診活動，讓身體不適的外籍漁工們，能有機會就近於港區診療，並享有細心且優質的醫療服務。

這次的義診活動，由內政部移民署國境事務大隊高雄港隊結合慈濟人醫會、行政院農委會漁業署及東港區漁會等單位共同舉辦，義診對象為東港及小琉球地區的外籍漁工，義診項目包括中醫（含針灸）、眼科、牙科、皮膚科、血壓（血糖）檢測、腹部超音波、心電圖及一般內、外科等，由於適逢漁季，港區內外籍漁工看診人數十分踴躍，主辦單位也事先規劃並增派多名醫生。

另外還有十餘名印尼新住民，主動熱情擔任通譯志工，協助醫護人員與漁工溝通，使本活動進行順利，於中午12時圓滿結束，為100餘名外籍漁工提供義診服務，讓臺灣的友善與熱情，溫暖了在異鄉辛苦打拼漁工的心。

據多次協助義診活動的印尼志工許燕珍表示，因為在印尼家鄉做健康檢查須花費龐大費用，在臺灣可免費接受醫生診療，所以廣邀在東港漁港工作的同鄉伙伴參加，對於移民署等單位的用心及關懷，外籍漁工們透過翻譯表達誠摯的謝意。

另外對於協助翻譯的新住民志工，移民署也頒發感謝狀，以表示對他們的敬意及謝意。現場移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊與服務站也利用這個機會，向外籍漁工宣導防制人口販運的法令規定，農委會漁業署特別製作一批精美小禮物，發送給現場就診的外籍漁工朋友們，也獲得很好的評價反應。

移民署署長邱豐光表示，境外僱用外籍漁工長時間在海上工作很辛苦，如果身體不舒服只能吃成藥，所以利用漁船返港作業的時間，結合慈濟人醫會及東港區漁會等單位為他們做免費檢查診療，照顧他們的身體健康。