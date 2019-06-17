〈時評〉貿易戰若變貨幣戰 台灣出口機械業「寒冬將至」

近來人民幣瀕臨破7壓力大增，外界預期本月底G20若川習會若破局，將成破7催化劑，貿易戰將有可能直接走上貨幣戰？台灣機械公會理事長上週公然對政府開砲，指責央行完全在狀況外，整個機械業訂單整整掉了40%，就是中美貿易戰引發亞洲各國匯率競貶受害者。未來若真演變成貨幣戰，新台幣競貶又無法與鄰近國家拚博，台灣機械產業恐怕可能提早邁入寒冬？

行政院主計處過去曾表示，台灣經濟是「緩中求穩」，儘管放緩，但希望可以不受到外界影響往下滑。主計長朱澤民曾指出，台灣出口集中兩方面，一是半導體，二是機器設備，半導體在國內廠商製程是領先，各國晶圓都台灣代工，其次機器設備也還是好的，因銷售很不錯，雖然去年第3季有趨緩，但均非外界所想的不好。但由機械公會此次重砲抨擊發言來看，台灣機械業實際狀況恐有疑慮。

機械業者認為，中美貿易戰衝擊比金融海嘯還嚴重，中國是世界工廠，川普掀起的這波中美貿易戰就是讓世界工廠受到制裁，訂單紛紛消失，今年來韓元已經貶值5%，新台幣才貶2%，貶值幅度不到主要競爭對手南韓的一半，讓台灣出口雪上加霜。台灣中央銀行應該拿出專業判斷，了解台灣業者辛苦及處境，不要一直狀況外。業者認為，台灣在國際上特殊地位及處境，不怪政府無法與他國洽簽自由貿易協定（FTA），但在匯率上別讓產業輸在起跑點。

以經濟成長率來看，2018年台灣成長率為2.6％左右，韓國約2.7％，雙方差距不大，但台韓兩國都低於全球經濟成長率平均值，數據表現上各有優劣，問題關鍵就在於產業結構的差異與政府的企圖心。在產業結構上，台灣以中小企業為主，在品牌、行銷及海外據點開拓上，台灣的確不如韓國以大企業為主的經濟體系，韓國簽署自由貿易協定也比台灣強，和美國、歐盟及全球不少國家均簽有FTA，自由化腳步快，是韓國產品得以在全球攻城掠地的重要關鍵。

很明顯台灣產業對外競爭打的是個人戰，南韓產業打的則是團體戰，太平時期單兵作戰單點突破的確有亮點，但如今碰到貿易戰引發的全球經濟災難，沒有政府的大力支持似乎很難突破經濟困境。今年來韓元貶值幅度遠超過新台幣貶幅，明顯是南韓政府採取的「競爭性貶值」策略奏效，但台灣央行對於產業界的求救給的回應是：新台幣匯率原則上是由外匯市場供需決定，央行沒有為所欲為的能力。

主計處5月下旬才第三度下修2019年經濟成長率預測至2.19%，但台灣綜合研究院近日表示，5月中美貿易爭端再起，下半年全球經濟落底回升期待已出現變化，再陷停滯狀態，預估台灣全年經濟成長率為2.08%。台灣機械產業訂單流失40%利空，是否會擴及科技產業？月底G20川習會到底會不會破局？貨幣戰是不是真的會開打？大家都屏息以待。