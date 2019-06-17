怕觸怒中國？傳台大擬不續聘司徒文

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長司徒文（William Stanton）2017年到台灣大學當客座教授，近來一年聘將屆滿之時卻台大僅以一通電郵告知擬不再續聘，傳出當事人錯愕外，有台大教授質疑司徒文過去多次批評中共，可能台大校內高層較親中，怕引發中國不快。

司徒文為擁有30年資歷的美國資深外交官，曾派駐澳洲、韓國、中國等地，還曾擔任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長，卸任後曾清華大學任教、擔任清大國際長及副校長等職，自2017年起在台大國際學院擔任兼任客座教授，因而離開清大。

自由時報引述台大說法，當初聘司徒文盼其協助國際學院大學部招生及課程，列入共同教育中心通識課程師資。但台大教務長丁詩同表示，國際學院擬轉型，目前正評估司徒文對國際學院的協助，考慮下學年是否繼續聘用，因司徒文聘期到七月底，最晚六月底前會決定是否續聘。

報導指出，投訴的台大教授指出，司徒文過去多次批評中共，拉近台美關係，近期中國與美國貿易戰，可能台大校內高層較親中，怕司徒文的存在，可能引發中國不快，質疑不續聘是政治考量。

另有台大教授說，客座教授就是客人，無意外通常會續聘，若不續聘也應與當事人溝通討論，而非由電郵告知，校方太失禮。若評估國際學院無需求，應仍將司徒文留在台大開課，傳授珍貴的外交經歷等。

部分台大學生與台大校長管中閔餐敘時對此關切提問，據轉述，管回應是透過教務處才知通識中心決定不續聘司徒文，原因是「已無需要」，管並未表態是否續聘司徒文。

台大擬不續聘的處理方式已引發學界議論，傳出有其他頂尖大學有意敦聘，希望讓擁有豐富國際事務經驗和人脈的司徒文，繼續發揮學術專長與影響力協助台灣。