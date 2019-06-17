新住民夫妻課程嘗香草 認識東南亞飲食的靈魂

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由於較少台灣民眾有食用香草的習慣，在台灣人與東南亞的跨國婚姻適應上，經常產生插曲與小誤會。6月14日臺中市第一服務站舉辦新住民夫妻家庭教育課程，帶領台灣配偶一起認識常見的食用香草，進而勇敢品嘗酸辣的東南亞美食。

一般提到東南亞的飲食文化，除了魚露、檸檬、香茅外，還少不了珍奇百怪的香草植物，據說在越南，看餐桌上的菜色豐不豐盛，取決於擺設的香草種類多不多，不管是涼拌生菜沙拉、牛肉河粉、及鴨仔蛋等，香草都是越南料理上不可或缺的靈魂角色。

該站邀請到中華民國優質家庭教育發展促進會的理事長蔡秀綢親自講解授課，蔡理事長平時在大雅區租用農地與新住民及其二代利用假日種植各類香草植物。

活動中她表示，有位越南媳婦嫁到臺灣後，努力地想要抓住老公的胃，天天都自己下廚，煮出好吃的食物給先生吃，但先生吃了之後，卻越來越不開心，心想自己每天都給老婆那麼多的餐費，為什麼老婆都不買魚肉，而是拿一盤一盤的野草給自己吃，一直到碰見蔡老師說明異國料理原委後，才知道原來香草是越南老婆的最愛，老婆是將最好的煮給老公吃，這才拯救了兩人的婚姻危機。

移民署臺中市第一服務站主任周佑仁亦鼓勵在場學員，跨國婚姻除了受到文化、飲食、生活習慣、教育、社會等影響外，夫妻二人在相處及主觀價值上常會有不同的看法，透過課程幫助彼此互相更了解及配合，也提醒先生假日陪老婆上菜市場時，要記得挑些老婆愛吃的香草入菜。