【快訊】香港特首林鄭月娥向民眾道歉 　未回應「下台」等五大訴求

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)香港民陣今(16)日再發起反送中遊行，再次吸引上百萬男女老幼上街，沿途高喊「林鄭下台」。

港府晚上8時29分發表聲明，特首林鄭月娥向市民致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。

香港明報引述政府消息人士稱，今晚聲明中提到「政府重申並無重啟程序的時間表」，等於《逃犯條例》修訂草案「自然死亡」，形同「撤回」修例。

不過報導也引述民主黨立法會議員涂謹申說，「我相信市民不會接受這個道歉。我作為市民及立法會議員，我也不會接受這個道歉。」

香港電台則引述民陣召集人岑子杰回應說，特首林鄭月娥「意見接受、行動照舊」，面對兩周的遊行帶來壓力，卻聽不清楚市民的訴求。他們重申要求撤回引渡條例、撤消暴動定性、要求釋放被捕示威者、要求政府立即停止拘捕示威人士及林鄭月娥下台的五大要求。

他表示再次提醒這五大訴求，希望林鄭月娥盡快回應市民。

香港01的報導則指，政府新聞稿今晚重申政府已「停止」修例工作。根據政府消息來源，「停止」修例與早前的「暫緩」修例沒有分別，重申會與社會各界溝通，再到立法會交代，若相關工作未能於明年7月本屆立法會會期完結前完成，就會「自然死亡」，即須重新走過所有立法程序。消息也稱，目前集會屬和平性質，只要沒有衝突，政府不會清場。

政府回應遊行全文如下：(資料來源: 港府官網)

就今日（六月十六日）的遊行，政府發言人作出以下回應：



過去兩個星期日，十分多市民透過遊行表達意見，政府明白市民遊行是出於對香港的關心和熱愛。



對於市民一直以平和、理性方式表達意見，行政長官清楚聽到，並認同這正是香港作為一個文明、自由、開放、多元的社會，一直展現的互相尊重、和而不同的精神。政府重視和珍惜香港這些核心價值。



考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害。政府重申並無重啟程序的時間表。



行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。