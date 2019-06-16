田年豐觀點：民進黨無「程序正義」哪來「真誠」 更不可能產生「凝聚力」！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 上周四(6月13日)中午，民進黨總統初選電話民調結果出爐，英德大戰的結果，由蔡英文總統勝出。回顧6月12日民調結果揭曉前一天，民進黨主席卓榮泰透過臉書發表第10篇「初選心情日記」，對綠營支持者喊話。卓榮泰在po文中說，

我們需要柔軟的砂土，才能將兩座堅強的堡壘凝結在一起；不要再給我尖銳的刺刀，那是抵禦外侮用的！ 你我，是可以叫出名字的兄弟姊妹，是可以熱情相擁、促膝長談的一家人！

放下吧！這一路還要繼續同行！

民進黨創黨黨員、作家田年豐今(16)日則在風傳媒發表一篇文章「觀點投書：柔軟的沙土，就是一盤散沙」。文章一開頭就引用卓榮泰上述喊話內容。

不過田年豐說，卓主席應該知道，沒有「程序正義」，就像沒有水泥的沙土，柔軟而無凝聚力，難以凝結大家！

當一群人聯手，公然違反常識常理的進行比賽，就像打假球背叛球迷一樣，分崩離析勢所必然。 為什麼民進黨大小頭的良心良知勇氣，會一起當英奴，會一起見不得人了！？ (田年豐)

他更痛批，一直以來，國共費盡心機，都沒辦法將台派價值理念搞到自亂陣腳，「親人好友翻臉輕視鄙視仇視...，台派內部互信裂解崩解...」，但蔡英文，只用短短十年，就做到了！

田年豐說他早在8年前，就預見到這種情況，也曾一再示警！

我看到這個人極不光明磊落，愛耍賤私心算計，但大家卻與人為善高呼團結的視而不見，我就知道......我們離惡的距離不遠了。(田年豐)

他說今天回頭看民進黨一路栽培蔡英文，真的是「養虎為患」！也質疑民進黨包括卓榮泰在內的上上下下，怎麼可能「幾乎全部一起變性龜縮」到無藥可醫的地步！

也許我們離死滅的距離，也不遠了！

原文連結: 觀點投書：柔軟的沙土，就是一盤散沙

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