陳鏞基開刀下二軍　19歲姚雨翔一軍初先發

（台灣英文新聞/體育組 綜合報導）統一獅再添傷兵陳鏞基，今下放二軍拉上新生代姚雨翔。此外，統一獅投手廖文揚昨天本季首度在一軍出賽，他表示，今年開季時狀況不好。

中央社報導，統一獅再添傷兵，陳鏞基要動右手掌手術，今天下放二軍，拉上年僅19歲的姚雨翔，生涯初登場就先發打第5棒，他表示，經過年初去日本交流賽後，已經不會這麼緊張。

獅隊總教練黃甘霖表示，大約2星期前開始，陳鏞基右手掌有點刺痛，想趁上半季快結束時去動小手術，這樣開完刀、重新開始訓練之後，才不會影響到下半季，黃甘霖說：「他是球隊重要人員，下半季趕快回來，這樣對球隊比較有幫助。」

陳鏞基下二軍後，獅隊今天拉上2000年出生、年僅19歲的姚雨翔，他去年季中加入職棒，首度升一軍就先發打第5棒，擔任指定打擊，黃甘霖說：「他打擊沒有什麼問題，先試個水溫，搞不好下半季多一名可用之兵。」

姚雨翔本季在二軍出賽31場，敲出6發全壘打，打擊率2成99，守備位置一壘。對於首度生涯一軍先發，姚雨翔說：「因為昨天已經隨隊看過一場了，年初又去過日本和西武獅交流賽，多少會緊張，但不像在日本時這麼緊張。」

另外，統一獅投手廖文揚昨天是本季首度在一軍出賽，他今天表示，今年開季時狀況確實不好，現在盡量把球壓低，把握住等待許久的一軍機會。目前31歲的他，仍想繼續在舞台上發揮。

今年是廖文揚生涯第9個球季，他目前31歲，隊上也有許多年輕選手在競爭，對於未來，他說：「一定會想要盡量去拚，可以的話還是想在舞台上表現。」