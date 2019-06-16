「暫緩」「撤回」「擱置」有什麼不同？

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港特首林鄭月娥雖然「暫緩」送中條例二讀，卻仍無法弭平香港市民的不滿。究竟為何香港市民會這麼堅持要「撤回」呢？本文將帶你了解「暫緩」、「撤回」、「擱置」的不同。

所謂的「暫緩」修例，表示該法案已通過一讀，仍在準備二讀的法案列表上。按香港《立法會條例》，理論上還在同個會期內的話，只要備足12個整天的通知期，就可以恢復法案的二讀辯論，繼續完成修法的程序。

而一旦「撤回」修例，若還要重推該法，則需要重新經過刊憲、一讀的程序，才能來到二讀，大幅提升修法的難度，也能防止現任特首透過議會的建制派人數上的優勢，突襲重開二讀，強行通過送中條例。

簡單來說，「撤回」相當於退片，而「暫緩」只是按下暫停鍵而已。

不過，本屆香港立法會會期只到2020年7月。按《立法會條例》，未能完成三讀的法案將會自然失效。

2003年時，時任特首董建華推動《基本法》23條立法的《國家安全條例草案》，引起50萬人的七一大遊行，最終導致董建華於同年九月「撤回」該法案。至今該法案未再重提過。

2012年，時任特首梁振英則計畫將「德育及國民教育科」列入中小學必修，引起12萬人集會抗議。同年10月，教育局宣布「擱置」該政策。不過這屬於行政決定，不需經過立法程序，所以沒有「暫緩」和「撤回」的差異。