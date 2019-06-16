如何激發孩子最大潛能？藝術教育論壇台師大登場　開放免費報名

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）藝術教育論壇 「我們與自動好的距離」將藉由新課綱上路掀起的教育浪潮，有系統的探討如何激發孩子自動自發的學習心，將於6/19台師大登場。

隨著0219年新課綱即將上路，此教育新浪潮是否可以從既有的「每個學校教的都一樣，每個學生都上相同的課」，轉變成「每個學校都不一樣，學生可視個別程度與興趣來選課」的適性發展？然而，更讓家長關心的，新課綱是否可以讓台灣學生自動自發學習？

對此，「我們與自動好的距離」由教育部中央輔導團「藝術與人文領域」主辦，台師大表演藝術研究所所長夏學理出任召集人，特別邀請王彥嵓、邱敏芳、張超倫、蕭木川共4位「藝術教育貢獻獎」得主，與12位學者專家透過現場論壇及網路直播，和教育工作者、學生、家長一起探討台灣的藝術學習及美感建構。

夏學理表示，新課綱的精神是「適性揚才、終身學習，成就每一個孩子」，但究竟能如何透過「適性」去成就每一個孩子？如何幫助孩子找到有興趣、有熱情的領域？如何協助他們知道往哪個方向去？如何促進孩子好好發揮天賦、擁有往目標前進的能力？這些，都是藝術教育論壇 「我們與自動好的距離」探討的核心命題。

夏學理強調，從新課綱開始，原本九年一貫課程的「藝術與人文領域」將聚合為十二年國民基本教育的「藝術領域」，這表示「藝術」已被確立與「讀、寫、算」一樣，都是國民的根本素養。

夏學理表示，如何透過「感性」的藝術教育在12年的教育歷程中，達到促進學子「善用媒介與形式從事藝術創作與展現，傳達思想與情感」、「透過參與審美活動培養感受力與理解力，體認藝術價值」，以及「主動參與藝術的興趣與習慣，促進美善生活」的效果？

夏學理指出，這需要有更多的「動詞」，也就是實際的藝術作為與美感行動。

藝術教育論壇「我們與『自動好』的距離」將於6月19日台師大綜合大樓509國際會議廳登場，如有興趣情前往線上報名。