港人今下午再上街　要求撤回惡法及收回暴動定性

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港人今（16）日14時半再度上街遊行，主要訴求包含港府「撤回」送中條例、收回警方在6月12日將抗爭肆意定性為「暴動」的決定、特首應對警方濫權向社會公開道歉等。

由於香港特首林鄭月娥僅稱「暫緩」修例，三不（不撤回、不道歉、不辭職）態度強硬，且堅持將6月12日定性為「暴動」，今日下午眾多不滿的香港市民響應民陣號召，再度穿起黑衣、走上街頭。

本次遊行中可見許多林鄭月娥及警方發言衍生出來的標語，如「林鄭不是我老母」、「暫你老母」、「學生沒有暴動」等，主張香港政府須立即撤回修例提案，而非只是無期限暫緩，並應對警察暴力向社會大眾致歉。

（圖/AP）

昨（15日）晚有抗議人士在太古廣場墜樓身亡，令輿論沸騰，今現場出現大批悼念民眾上香、獻花或雨傘等象徵物。

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香港八間大學學生會另於15時半左右發布聲明，指特首非但未回應市民訴求，甚至對警方濫用武力隻字未提。雖然民陣仍未發布是否重啟「三罷（罷工、罷課、罷市）」，學生聯會已表明無論如何明日都將發起「三罷」，並提出四個訴求：政府撤回修例、收回12日「暴動」的定性、就警察濫權給港人交代、不追究有關衝突的任何罪行。

根據《立場新聞》估計，今日遊行人數極有可能超過上週（9日）。