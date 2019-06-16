反送中撐香港　6000台港人集結立法院

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）香港特首林鄭月娥昨（15）日宣布暫緩《逃犯條例》修訂，不過不願撤除，香港民眾今（16）日再度上街抗議，於此同時，在台港人及台灣人也在今日集結於立法院外，齊聲大喊「反送中」、「撐香港。」

主辦單位於下午3時表示，集結於立法院外的人權已超過6,000人。示威者手持「反送中」、「台灣撐香港」，以及「拒絕一中，拒絕和平協議」等標語。其中，許多示威者也身穿黑衣，以特別悼念不幸於昨日晚間不慎摔下高樓逝世的梁姓香港抗議人士。

主辦單位表示，今日號召在台的香港人及關心香港與台灣前途的台灣人，共同上街「齊撐香港，譴責港府暴力侵犯香港人權，並呼籲台灣立法院、各政黨，以及明年總統大選候選人應明確表態反對《逃犯條例》，並承諾拒絕一中和平協議。

儘管林鄭月娥昨日宣布暫緩修訂《逃犯條例》，不過她拒絕撤除法案，因此主辦單位呼籲林鄭月娥立即「承諾撤回法案，負起鎮壓人民與迫使警民衝突的政治責任，放棄對抗爭者的司法追訴，停止任意搜索港人之行動，並徹查施暴員警的法律責任。」

此外，主辦單位也呼籲台灣的立法院針對《逃犯條例》有更具體作為。他們要求立法院於下週開臨時會時通過反對《逃犯條例》的決議案，並因應相關條例最後若還是通過香港立法會，制定出政治庇護的「明確準則」，以完整保障可能因抗爭衍生出來的港澳政治犯、良心犯等的人權。