馬祖藍眼淚與長江污染有關？海大教授蔣國平駁斥

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日前傳出馬祖藍眼淚恐與長江污染有關，對此，海洋大學教授駁斥並表示為自然現象。

據馬祖資訊網指出，日前媒體報導Geophysical Research Letters（地球物理研究通訊）最新刊載的研究發現，導致馬祖藍眼淚大爆發的原因，可能與三峽大壩興建和長江污染有極大的關係。

對於此一報導，長期研究藍眼淚的海洋大學教授蔣國平表示，這是一位研究衛星數據及圖片的專家所發表的錯誤結論，他將會在明日投書，予以駁斥。

蔣國平表示，海洋大學研究團隊經調查研究後，證實「藍眼淚」是蟲，不是藻，且是自然現象。

蔣國平說，馬祖「藍眼淚」跟閩江水有關，閩江營養鹽增加，提供夜光蟲的植物性浮游生物攝食環境。

蔣國平強調，這位美國學者是研究衛星數據及圖片的專家，並非生態專家，他將在下週一寫信給Geophysical Research Letters（地球物理研究通訊），提出駁斥，以正視聽。

據了解，馬祖位在閩江口，並非長江口，兩地相距甚遠，馬祖海域的生態環境，不可能與三峽大壩興建和長江污染有關係。

中央社報導，海大研究團隊2016年4月開始在馬祖海域進行1年採樣與生態調查，主要討論藍眼淚生成機制及夜光蟲是否為破壞環境之汙染性生物，相關論文已登載於國際知名學術期刊「2018年海洋污染雜誌」。



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