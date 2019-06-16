Facebook推加密貨幣Libra　Visa、Mastercard、Paypal力挺

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）Facebook即將推出加密貨幣「Libra」，Visa、Mastercard、Paypal等支付龍頭表示支持，預計下週（18日）發表，最快於明（2020）年年初問世。

根據《華爾街日報》上個月的報導，Facebook野心勃勃的「天秤計畫（Libra Project）」，已經獲得包含Visa、Mastercard、Paypal、Uber、Stripe等10多間企業的支持，每間企業各投資1千萬美元作為Libra的創始基金。Facebook已經於五月底在瑞士註冊「天秤網路（Libra Networks）」公司。

Libra預計將能在Facebook、WhatsApp、Instagram等多個隸屬Facebook的APP中，甚至是合作的外部平台上，提供使用者便捷、便宜的國際收發款服務。

Libra將會以「穩定幣（Stablecoin）」的形式發行，也就是將與多種法定貨幣掛鉤，保證Libra和重要貨幣有穩定的兌換率，且能減少單一國家政治經濟因素帶來的衝擊。

包括比特幣（Bitcoin）在內，過往的加密貨幣，因為未與任何政府貨幣掛鉤，通常價值變動幅度大，不利於作為交易媒介或儲藏價值的工具，反而成為投資者投機炒作的標的。

另外，為防止加密貨幣落入單一個體的掌控，Facebook將推出擁有100個節點的區塊鏈網路。不過，與有近1萬個節點的比特幣相比，Libra的起步似乎遜色不少。

Facebook執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在四月的F8開發者大會上，表示他認為「匯款應該像傳照片一樣容易」，不只揭示他對跨足加密貨幣領域的野心，也意味著Facebook的商業模式或將改變。

劍橋分析、個資外洩風波之後，為搶救公司掃地的聲譽，祖克柏曾表示將加強使用者的隱私，卻也代表著Facebook能利用的客戶數據將減少，將對佔目前營收98%的廣告業務帶來衝擊。

外界揣測，從Libra的交易中抽取少許手續費用，或許能讓營收更加多元化。

根據TechCrunch報導，Facebook將於6月18日，正式發表這項計畫，預計最快2020年第一季Libra就會在10多個國家上市。

一旦上市，低成本便能進行國際款項收發，勢必對金融業帶來翻天覆地的變革。然而，祖克柏是否能贏回政府及使用者的信賴，還有待觀察。