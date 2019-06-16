清邁深度旅行吸睛　台人新南向體驗

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）清邁的獨特風情和慢活步調，近幾十年成為觀光熱點。有一群清邁的年輕人，想讓旅客看到觀光點之外的清邁，致力於推廣在地體驗，實踐「取之於清邁，用之於清邁」的精神。

中央社報導，說到清邁旅遊，很多人會想到大象園區，騎大象、餵食大象是許多觀光客特別喜歡體驗的異國風情。但近年來保護動物的意識興起，大象不該是被人類騎來玩的動物，也不該被人類拿來賺錢。而且清邁的獨特風情，絕對不僅止於騎大象、橫渡叢林。

有一群泰國的年輕人，希望讓觀光客看到不一樣且在地的清邁，因此用自己的方式，介紹他們眼中真正的人文清邁。

赤足咖啡（Bare Foot Cafe）的創辦人莎堤達（Sathita Salabsang）大學學的是英語文學，但畢業後她決定回歸家鄉，開起咖啡館。

莎堤達的目標不只是開咖啡館，而是要和在地連結、幫助在地農民。赤足咖啡到目前已經進入第5年，莎堤達從不會做菜、自己慢慢上網搜尋食譜開始，到現在已經可以開課教學生做菜。

英語文學和咖啡館看似是不相關的兩個領域，但莎堤達認為「都是在說故事」，差別在於一個是用語言說故事，一個是「用食物說故事」，莎堤達說：「如果要說故事的話，我選擇用食物說出在地清邁的動人故事。」

赤足咖啡的食材來自於清邁在地5到6名有機耕種的農夫，每週送來的食材都不一樣。或者莎堤達會到當地農夫市集尋找食材，用在咖啡館內的餐點，也用在廚藝教室。

赤足咖啡的廚藝教室菜單看起來是歐美菜餚，例如起司或番茄義大利麵；但用的是清邁在地食材，如起司、鴨蛋和香料。兩相碰撞下，成為了時下流行、具有泰式風情的融合料理。這種融合感，就像莎堤達這樣的年輕人一樣，用新的方式，呈現泰國在地的那一面。

奇提布（Kitiphot Udomsrirat）也是在地清邁人，他對自己的家鄉有深厚的感情，看到許多人到清邁旅遊只是騎大象、玩飛鏢、購物，或是到刻意營造出來的民俗體驗村，在他看來那就只是「人類動物園」，一點也不真實。

奇提布因此約在2年多前投入在地旅遊嚮導的工作，希望藉此讓外國人看到清邁真實的一面，他認為「許多在地社區才是清邁的真正寶石」。