國際人權博物館聯盟亞太分部在台灣　新南向重要價值：人權

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國家人權博物館今年與國際交流頻繁，人權館長陳俊宏表示，人權館9月將成為國際人權博物館聯盟的亞太分部，10月也將舉辦台德博物館論壇。

中央社報導，國家人權博物館2018年正式成立，今年人權館與國際博物館舍有不少交流、合作。其中9月人權館將成為國際人權博物館聯盟（ICOM-Federation of International Human Rights Museums）的亞太分部，這也是國際人權博物館聯盟首度在亞洲設立分會。

國家人權博物館是全亞洲第一座在威權統治不義遺址上設立的國家級人權博物館，重建威權統治時期的人權受害歷史，以及人權教育的基地。人權館組織法也明訂其協助當代實踐推廣人權理念的組織及相關博物館的交流任務。

陳俊宏表示，國際人權博物館聯盟總部在倫敦，在全球只有2個分部，一個在拉丁美洲，另一個則在台灣，並說選擇在台灣成立亞太分部，是因為國家人權博物館以國家的高度成立，有別亞洲其他地區，多半以紀念館的形式，個別紀念人權受迫害的歷史事件。

陳俊宏認為，從新南向角度來看，「人權是新南向很重要的價值，人權也是能讓台灣走出去的路徑。」尤其亞洲有許多人權工作者，雖保有人權相關的歷史與文物空間，但卻不知如何展示與教育。

陳俊宏表示，成為人權博物館聯盟亞太分部後，2020年預計舉辦「暗黑文學」論壇，邀請亞洲各地以白色恐怖或獨裁政權歷史為背景的文學創作家來台，藉國際交流，讓亞洲地區過去沒被關注的不義歷史被看見。

另外，陳俊宏指出，今年10月將舉辦台德博物館論壇，促進雙方博物館交流。