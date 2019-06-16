移民署維護移工權益　籲雇主勿以身試法

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）移民署日前查獲宜蘭店家非法超時雇用移工，將依法辦理，並呼籲雇主此舉將開罰新台幣3萬至15萬不等，切勿以身試法。

移民署日前發布新聞稿指出，移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊日前接獲線報，於6月間查獲宜蘭縣礁溪鄉某知名包子店及肉品專賣店，查獲4名雇主及2名菲律賓籍、2名越南籍及1名印尼籍移工，不知道還以為自己現身處國外，現場宛如小型聯合國。

宜蘭縣專勤隊表示，當查緝人員到現場，看到這些外籍移工，一時還搞不清楚到底是哪個國籍，更不用說用何種語言溝通，瞭解後發現均是以監護工之名義申請移工來臺照護家人，移工卻從早到晚都在自家經營之店家幫忙拔毛、打掃及協助販售，被查獲之移工都表示:「阿嬤肚子餓，我做包子給她吃。」，這些千篇一律的回答，被移民署識破了，全部都被帶回依法辦理，經查移工打工一個月可以多賺7至8千元不等，等於是領雙薪。

移民署透露，臺灣進入低所得時代，粗重工作年輕人不願意做，許多雇主利用家裡照顧老人家之外籍監護工，至自家經營餐廳、商店幫忙，外籍移工除了照顧老人家之外，需從事打掃、倒垃圾、洗碗、端盤子、販售商品等非許可之工作，已違反就業服務法第57條第1款「聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人」及第3款「指派所聘僱之外國人從事許可以外之工作」規定，可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，另經限期改善，屆期未改善者，勞動部應廢止其招募許可及聘僱許可。