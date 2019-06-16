令人髮指！蘇丹軍實彈鎮壓靜坐抗議釀百死　軍竟辯抗議者的錯

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）本月3日，蘇丹訴求組成民主政府的靜坐抗議遭蘇丹軍隊以實彈血腥清場，釀至少108死。前（14）日，臨時軍政府發言人喀巴西（Shams al-Din Kabashi）雖承認軍政府下令清場，卻指責是抗議人士害組織新政府的談判破局。

蘇丹首都喀土木（Khartoum）於3日爆發武裝部隊對和平靜坐抗議者無差別開火的血腥事件，事發後全國網路通信遭切斷，但各外媒、NGO以及外國使館仍陸續傳來駭人的實況。

根據BBC的報導，軍隊3日開火鎮壓靜坐抗議後，肆意在街上逮捕、槍殺或輪姦平民。

領導民主訴求的蘇丹醫師公會指出，他們從尼羅河裡撈上了40多具平民屍體，指責軍隊為毀屍滅跡，將屍體投入尼羅河中或在城外焚燒，甚至直接活埋平民。

CNN則引述部分匿名軍官，指軍隊上層在抗議人數女多於男的情況下，甚至向前線士兵下達強姦抗議的女性民眾的命令。

蘇丹衛生部的統計有61人死亡。醫生公會卻統計已確定108死，這還尚未包括「被消失」者的數字。

根據半島新聞（Al Jazeera）的報導，臨時軍政府的發言人喀巴西於前日，承認軍政府在3日下令底下軍官驅散抗議人士，不料執行上「發了一些失誤（some mistakes happened）」，並指軍政府感到遺憾。

發言人喀巴西後指責是抗議者害組織新政府的談判破局，指他們對組織民政府有「錯誤的認知（false understanding）」，稱軍政府「都同意首相和議會都該由人民選出了，他們（民主派）還一直喊著『人民！人民！』。」

蘇丹的民主化抗爭始於去（2018）年底。今（2019）年四月時，軍隊發動政變倒戈前獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir），組織臨時政府，並與律師、醫師、教師公會等民主派團體展開政權過渡的談判。

軍政府希望盡快展開選舉，借用軍隊「護國英雄」的形象來贏得選舉，並正當化現行軍人執政的政府結構。民主派則主張建立文官體系、任用技術官僚，並延緩選舉而先施行兩到三年的「訓政」，以恢復民生、肅清貪腐並防止巴席爾殘黨捲土重來。

目前，聯合國及非洲聯盟都嚴厲譴責蘇丹臨時軍政府，不過至今顯未奏效。

半島新聞更主張「如果抗議人士都已經被（軍隊）屠殺了，還要再被譴責，我們需要更國際壓力更直接地介入。」