路透社：北京質疑港特首林鄭能力

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)今(16日)早,路透社的報導中指出,傳聞北京對香港特首林鄭月娥令修例一事鬧大感到不滿,並質疑林鄭月娥的能力。

路透社引述「一個定期與北京中央高層會面的消息來源」(a source in Beijing with ties to China’s leadership who meets regularly with senior officials),稱「北京對林鄭的能力有嚴重懷疑」(Beijing now had severe doubts about Lam’s capabilities)。

中國國務院及香港中聯辦都拒絕對該報導進行評論。

著名旅英政治科學家曾銳生(Steve Tsang)指出,在美中貿易戰戰況激烈的此刻,林鄭月娥給習近平帶來的「難堪(major embarrassment)」,對習近平月底G20與川普可能的會面「無濟於事(not helpful)」。

《信傳媒》更引述中國流亡商人郭文貴,指林鄭甚至「已經正式向中央請辭」,但該消息尚未受證實。

2014年時,也曾有傳聞,指前任特首梁振英使佔領中環行動一事鬧大令北京不滿。《大紀元》甚至稱北京因此不支持梁振英連任特首,但該傳聞也未受證實。