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路透社：北京質疑港特首林鄭能力

路透社今（16日）早報導，指北京嚴重懷疑林鄭月娥的能力

By 高梓根, 台灣英文新聞－編輯
2019/06/16 10:29
香港現任特首林鄭月娥（圖/ AP）

香港現任特首林鄭月娥（圖/ AP）

（台灣英文新聞／高梓根　綜合外電報導）今（16日）早，路透社的報導中指出，傳聞北京對香港特首林鄭月娥令修例一事鬧大感到不滿，並質疑林鄭月娥的能力。

路透社引述「一個定期與北京中央高層會面的消息來源」（a source in Beijing with ties to China’s leadership who meets regularly with senior officials），稱「北京對林鄭的能力有嚴重懷疑」（Beijing now had severe doubts about Lam’s capabilities）。

中國國務院及香港中聯辦都拒絕對該報導進行評論。

著名旅英政治科學家曾銳生（Steve Tsang）指出，在美中貿易戰戰況激烈的此刻，林鄭月娥給習近平帶來的「難堪（major embarrassment）」，對習近平月底G20與川普可能的會面「無濟於事（not helpful）」。

《信傳媒》更引述中國流亡商人郭文貴，指林鄭甚至「已經正式向中央請辭」，但該消息尚未受證實。

2014年時，也曾有傳聞，指前任特首梁振英使佔領中環行動一事鬧大令北京不滿。《大紀元》甚至稱北京因此不支持梁振英連任特首，但該傳聞也未受證實。
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