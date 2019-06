(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)一名35歲梁姓男子,昨(15)日18時左右,在香港太古廣場掛上「反送中」抗議標語後,佇立多時,並於21時半突然跳樓,經送醫宣告不治。

該名男子身著寫有抗議字句的雨衣,登上太古廣場處的棚架,懸掛上寫有抗議標語的白色布條,後獨自站在高處。到21點半時,男子突然爬出棚架,疑似要死諫撤回送中條例。

根據《香港01》報導,消防員努力嘗試將男子拉回,但男子掙扎之中消防員意外扯落男子雨衣,男子不幸墜樓,經送往律敦治醫院搶救後宣告不治。

白色布條上以中英文寫著「反送中 No Extradition To China」以及「全面撤回送中,我們不是暴動,釋放學生傷者,林鄭下台 Help Hong Kong」。

警方表示於現場拾獲疑似死者遺書。今(16日)早,有市民集結於太古廣場獻花、雨傘等物悼念死者。

由於昨日下午香港特首林鄭月娥僅表示「暫緩」修例,今日預計仍將會有抗議遊行,要求「撤回」該條例。