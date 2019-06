「反送中」省思 「溫水煮青蛙」讓台灣遠離「民主陣營」

香港自英治時期到董建華時期,都維持一套行之有效、完善的「類民主」的監察和諮詢機制。但林鄭月娥擔任(中國)香港特別行政區行政長官後,就在心態上改變自己成為獨裁特首。依據香港原有的類民主架構,法例的修改,需要通過法律委員會、諮詢大律師公會和律師公會的意見,然後才進入立法會審議訂立階段。依照中共的「一國兩制」,仍應維持此一程式,可是,中共在不到50年,才22年就迫不及待毀諾,扶持「親中」的行政長官(如同台灣的總統、行政院長)成為「極權特首」,以「形式上的公開公佈,立法會橡皮圖章式通過」手法,逐漸地將「民主陣營」的香港,誘導成為「不民主陣營」。

為什麼說「橡皮圖章式」呢?1997年7月1日起,香港回歸中國統治,2000年中共成立「香港中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(Liaison Office of the Central People's Government in the Hong Kong Special Administrative Region)」,簡稱香港「中聯辦」;中共在香港尚有另兩個機構,分別是「外交部駐香港特別行政區特派員公署」,負責香港對外國事務,以及「解放軍駐香港部隊」,(負責香港國防事務)。香港2014年啟動一個「東大嶼山填海計畫」,將填海造地約2000公頃,大約是香港的50分之1,夠大吧!但是香港人並不知道該計畫的完整產生過程,也並不清楚其發展全貌、與財務規劃等,明顯的是,這是中共「由上而下強加於香港」的施政,香港的「一國兩制」只剩「一國」了。

「一國兩制」下的香港中共政府,近來在中共命令下,推出《逃犯條例》修訂(又稱《送中條例》),但是引發道地香港人的反對,「反送中」運動甚至驚動國際關注。《逃犯條例》修訂,背後原因與中共財務出了狀況,面對金融危機的恐懼、防堵大量貪官捲款外逃、圍堵大量資金出走的漏洞、以及抓捕那些貪官回國等有關,卻也是中共想要強硬收縮香港人權法治自由,及用之對抗西方民主國家的陰謀手段。而可笑的是,香港特首林鄭月娥似乎受到壓力、及顧及引發民主化思潮並蔓延整個中國,宣佈暫緩修訂《逃犯條例》,卻推脫藉口「台灣不配合《逃犯條例》移送謀殺案嫌疑犯」。

仔細觀察中共在中國大陸的統治手法,及對於香港「一國兩制」的「由鬆到緊、由模糊到果敢」手段,就是「溫水煮青蛙」套路。

中共在中國大陸的「溫水煮青蛙」統治套路,其逐步實施的步驟過程,首先為「養飽人民」,使用特殊方法讓「有生活艱困感受」的中國人民溫飽,感激而不思爭取人權法治等政治權力,避免動搖中共統治階級。其次是「洗腦人民」,採用「愚民手法」,讓中國人民被強制接受中共的思想控制,例如目前發生香港「反送中」運動,在中國微博等網站上,「香港加油」這樣的字詞竟然無法存在與看到,更何況「六四」、「小熊維尼」、「和諧」等的消音。最後,「鎮壓人民」,中共運用政府的科技或武力鎮壓人民以獨享政權,例如濫用「人臉辨識(Face recognition)」、「聲音辨識(Voice recognition)」、「步態辨識(Gait recognition)」、「中國腦計畫之腦控技術」等對人民監管與迫害,甚至是以公安警力、解放軍等武力鎮壓人民。這樣的「由鬆到緊、由模糊到乾脆」過程手段,都是「溫水煮青蛙」套路。

中共對於台灣的「溫水煮青蛙」套路,過去我們看到了一些蛛絲馬跡。例如藍營立委提出之「因為中國一胎化政策影響,來台的中國籍移民如果遭遇雙親年邁生病,或是工作忙碌需要中國籍雙親來台協助照顧子女,建議修正“兩岸人民關係條例” ,讓符合長期照顧條件者,得申請在台灣定居。」或像是中共對「陸客來台」、「採購農產品」等獨厚藍營縣市的分化手法,都有「經濟財務洗腦」而讓台灣人遲鈍地無法對於「將來失去民主法治」的威脅作出反應等的「溫水煮青蛙」套路手法。

當這些「親中」政客搭配「紅色媒體」、「中奸媒體」,在台灣實施「溫水煮青蛙」套路,台灣將退出「民主陣營」,被中共併吞而成為「不民主陣營」的一員了。

補充說明:

『溫水煮青蛙』,隱喻人們不能或不願注意逐漸產生的威脅或被洗腦而至遲鈍地無法對此威脅作出反應。 其實,從物理現象來看,當水溫緩步升到攝氏60度以上時,青蛙會有反應,並跳離逐漸高溫的水中,不至於毫無所知。