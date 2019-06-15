港暫逃犯條例修訂歸咎台灣　總統府：不負責任的作法

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）香港特首林鄭月娥今（15）日下午宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但言談間仍認為相關條例的修訂是必要的，且將暫緩的原因歸咎於台灣不配合《逃犯條例》移送謀殺案嫌疑犯，對此，總統府晚間發表聲明抗議，抨擊港府做法不分責任且缺乏道德感。

總統府發言人丁允恭表示，「港府以涉我國案件為由，作為違背人權立法的託辭，是不負責任與缺乏道德感的作法，令人感到不可思議，我們無法認同。」

丁允恭指出，港府應以確保香港人民的自由民主為目標，認真看待並回應香港居民選擇自己所嚮往的生活與制度的期待。

在龐大輿論及國際社會關切下，林鄭月娥今日下午終於召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》，她表示，香港保安局長李家超將去信立法會主席梁君彥，收回《逃犯條例》恢復二讀的要求，立法會相關修例工作也會暫停。

不過，林鄭月娥在記者會中仍不斷提及2月間在台灣發生的一起命案，指出由於法律漏洞及缺乏司法互助協議，無法將涉案的香港男子移送至台灣受審。她也指出，台灣已經多次清楚地表明不會在《逃犯條例》的前提下與港府討論移交疑犯等情事，顯見《逃犯條例》的修訂目前已沒有迫切通過的必要。

除了總統府，陸委會及外交部長吳釗燮也針對林鄭月娥的談話作出回應。陸委會表示，針對該起命案，陸委會自始即展現誠意、善意與同理心，籲港府回應陸委會所提出之司法互助請求，共同釐清管轄權及案情，相信將有助解決個案 ，還給受害者家屬公道。

陸委會指出，台灣政府始終秉持平等、尊嚴、互惠及保障人權的原則下，與世界各國或司法管轄區進行各式司法合作，長期以來也積極考慮建立台港司法互助機制。

吳釗燮則批評林鄭月娥將責任歸咎於台灣是「不道德的」、「可恥的」且「令人無法接受的」。他還指出，「香港特首林鄭月娥必須要傾聽民意並負起全責。」

► （截圖自外交部Twitter）