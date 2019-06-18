印尼準副總統與駐印代表陳忠 共為賑災工程動土

印尼中蘇拉威西省去年9月受到強震與海嘯重創，災情慘重。由中華民國政府及人民捐贈興建的伊斯蘭活動中心今天舉行動土典禮，印尼準副總統安明出席，並感謝台灣的援助。

這座新建的伊斯蘭活動中心位於中蘇拉威西省的希吉縣（Sigi），動土典禮由印尼伊斯蘭學者理事會（MUI）舉辦。與連任成功的印尼總統佐科威（Joko Widodo）搭擋的副手安明（Ma'ruf Amin）是MUI的主席。

中華民國駐印尼代表陳忠、印尼台商組成的印尼三輪慈善基金會執行長鐘文燐等人應邀出席。根據代表處的新聞稿，出席動土典禮的當地政要及宗教領袖約400人。陳忠表示，台灣與印尼距離雖遠，兩國人民的心卻相近，災情發生後，政府和人民立即對印尼災民表達關懷，捐贈50萬美元（約新台幣1590萬元）給MUI，協助災後重建。

安明致詞時表示，非常感謝台灣和人民的慷慨捐款，善款將運用於興建伊斯蘭活動中心及災民住屋，盼能藉此協助災民早日恢復正常生活，活化當地經濟發展。

代表處指出，印尼災難不幸發生後，台灣和人民善盡國際人道責任，陸續透過代表處、國際合作發展基金會、三輪慈善基金會與印尼紅十字會及國際非政府組織等機構的合作，投入災後重建，估計金額已逾235萬美元。