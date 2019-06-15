珍珠奶茶風靡日本　日網傳「珍奶熱潮是股市崩盤前兆」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）今年日本掀起「第三次珍奶熱潮」，台式飲料店在東京大阪的街頭上如雨後春筍般冒出，日本網路上卻開始流傳著「日本每逢珍奶熱潮，就是股市崩盤前兆」的說法。

珍珠奶茶今年在日本突然大受年輕女性族群的喜愛，甚至出現「タピる（將珍奶一詞轉品為動詞）」、「タピ活（珍奶活動）」等高中生的新興詞語。不過這不是日本首次颳起珍奶旋風了。

第一次珍奶在日本大流行是1992年，剛好是日本泡沫經濟崩壞之後；第二次則是2008年，也恰好是次級房貸危機的那年。也難怪「珍奶熱潮 = 股市崩盤」乍聽之下這麼不可思議的說法，會在網上廣為流傳了。

（來源 維基百科 by Monaneko）

事實上，經濟學上對於這樣的現象有一個專有名詞，叫作「市場異常（market anomaly）」。

市場異常

經濟學上講的「市場異常」是指，沒有合理的經濟理論根據可以說明，但經驗法則上卻屢試不爽的市場現象。有些著名的市場異常聽起來甚至很像胡謅的都市傳說。

比如說，在美國有著名的「一月效應（January Effect）」，即第四季表現不佳的股票，下一年第一季會表現得比第四季表現優良的股票還好。或是日本的「吉卜力的詛咒」，即每當吉卜力工作室影片播放日和美國就業統計日重疊，匯市和股市就會重挫。

市場異常現象通常是源自於投資者心理、稅制、交易時間等非經濟因素。如一月效應已經被許多研究者指出，是和美國投資者利用報稅日期節稅有關。不過，有時還真的沒有理由能解釋一些異常，像是吉卜力的詛咒，其實只不過是單純的巧合。

連藝人結婚也會股市崩盤

日本近幾年，也流傳著「只要藝人結婚，日經指數就會下跌」的說法。網路上還有人煞有其事地，把2015到2017年藝人結婚的時間和日經指數的變動整理出來，彷彿這中間真的有什麼關聯似的。

近來發展起來的行為經濟學，借用心理學中「幻覺相關（Illusory correlation）」的概念，解釋當一群人都對某件事深信不疑並作出相對應的行動，造成的影響反而強化他們的信念。

在上述藝人結婚的例子中，因為投資人相信這種說法，每當有藝人宣布結婚就把趕緊股票賣掉，造成股市一時受賣壓下跌，結果顛倒過來的因果關係，表面上驗證了這個說法，又讓這批投資人繼續深信不疑。

回到珍奶熱潮上

雖然沒有合理的經濟學因素可以支撐這樣的說法，但有沒有可能會像日本藝人結婚一樣，因為同樣的原理，在不久的將來看到日本股市下跌呢？

事實上，珍奶理論的樣本數只有兩次，其中第一次珍奶熱潮還是在泡沫經濟崩壞之後才發生的，這樣的說法或許是過於穿鑿附會了。

唯一能肯定的只有，日本的珍奶熱潮，已經讓各大業務超市的粉圓，被想搭上這股熱潮的咖啡廳、輕食店或餐廳搶購一空，開始鬧起「珍珠荒」了