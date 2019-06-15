波斯灣油輪遇襲事件 美英指控伊朗

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）本週兩艘油輪在阿曼灣遇襲，美國指控伊朗監禁油輪的船員，並出示伊朗船艦正在卸載未爆水雷的影片，英國也加入批評行列，表示除了伊朗之外，想不到其他會幹這種事的國家，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)則表示，應建立獨立的調查團隊來釐清。

古特瑞斯指出，真相和責任歸屬都十分重要，而只有在成立了獨立的調查團後，才有可能確定所有細節。

一開始，美國國防部官員宣稱，被拘捕的主要是挪威籍油輪Front Altair的船員，本來被另一艘商船Hyundai Dubai救上岸，但是隨後被伊朗官方「逮捕」，伊朗也沒有否認這些船員現在在他們手上，只是堅稱並沒有拘捕，一旦調查員覺得油輪足夠安全，就會讓他們返回船上。

英國在經歷內部情報機關的會議後，在週五加入美國指控伊朗的行列。英國外交部表示，英國已經近乎完全確定伊朗的武裝革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)在13日攻擊了油輪，除了伊朗外沒有任何其他國家、團體有攻擊的嫌疑。除此之外，英國也認為在此之前，於阿拉伯聯合大公國富吉拉(Fujairah)發生的油輪攻擊案，也是伊朗所為。

不過英國雖然譴責這些攻擊行為，還是要求各國依循外交途徑解決爭端，並呼籲伊朗儘速停止這些有害地區平衡、穩定的激進行為。美國則宣稱，將竭盡全力確保荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)中，油輪安全通行的權利。被授權進行調停的伊拉克總理邁赫迪(Adel Abdul-Mahdi)則呼籲美國冷靜，以免談判破局。

伊朗方面堅決否認攻擊與伊朗有關，反控美國在證據不足的情況下任意進行指控，居心叵測，目的明顯在破壞伊朗的外交關係。伊朗駐英外交官甚至指出，這些指控跟一次世界大戰、越南戰爭和伊拉克戰爭一樣，都是西方國家意圖挑起戰爭的陰謀。