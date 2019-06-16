台大復旦EMBA專班10年　戰略思考、累積人脈互相交流

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣大學和中國上海復旦大學合開的EMBA專班進入第10年，今天在台北舉辦畢業典禮。雙方教授都認為，不論是兩岸還是世界局勢都在不斷變化，但越是混沌，越需要學習。

中央社報導，台大與復旦大學於民國99年共同開設「台大-復旦EMBA境外專班」，雙方教師各負責一半的課程，每年招收30名學生，2/3的課程在中國上課，1/3在台灣。

台大管理學院院長郭瑞祥在畢業典禮前受訪表示，台灣與中國有不同的學務系統、經費系統，如果只設一個辦公室，行政處理會很複雜，因此才設計出兩邊各自招生、一起上課的模式。畢業生可同時獲得兩校的學位，在學習過程中也可認識兩岸的企業人士，擴展視野。

郭瑞祥說，最近招生都很穩定，沒有受到影響。他相信從商的人看的是大趨勢、產業環境和商機，早就習慣在變亂的環境中求生存。他並說學習本就比較「中性」，不會受到國際關係太大影響。

復旦大學管理學院院長陸雄文表示，對中國學生來說，這個EMBA專班較為獨立，也需到台灣上課。早期2、3屆招生時的確遇到一些挑戰，但慢慢累積一些成果後，同學們發現台灣有很多經驗值得學習，越來越多中國學生願意嘗試專班。

陸雄文也提到，近來全球都不太平靜，包括中美貿易戰、英國脫歐、中東問題等都有許多可討論之處。台大復旦合作的專班，是以復旦學費基準收費，對台灣學生來說是一般台大EMBA班的3倍，對中國學生來說，收費也比其他學校高出許多。但儘管如此，還是很多人願意投入，因為EMBA不只是教知識，更重要的是學到戰略思考，以及累積人脈。