巴西最高法院通過　仇視同性戀屬「犯罪」行為

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）星期四（13日），巴西最高法院的法官表決通過，宣告仇恨同性戀或跨性別群體（LGBT）行為是「犯罪」行為，適用禁止種族歧視的條例，為保護LGBT群體的權利邁出重大的一步。

巴西最高法院的11名法官，以8票同意、3票反對表決通過，在巴西國會完成相關法律的修訂以前，仇恨LGBT群體的行為將適用現行禁止種族歧視的相關條例，正式確立仇恨LGBT為犯罪行為。

巴西於1989年通過禁止種族歧視的法律，相關行為可判處最高5年的有期徒刑。

巴西另於2013年合法化同性婚姻。然而，受天主教影響，巴西社會的保守派勢力仍然龐大。投下贊成票的法官露西亞（Carmen Luzia）稱，巴西的LGBT群體仍活在「歧視性的社會」中，容易受到暴力對待。

LGBT人權組織Grupo Gay da Bahia的數據顯示，2017年有387起因恐同而引起的謀殺案，2018年有420起，而今年截至五月已有141起。這數據還未包括因生活在恐懼或受威脅而自殺的數據。

不過，也有3名法官投下反對票。其中一位反對的法官李萬度斯基（Ricardo Lewandowski）表示，「只有國會可以通過立法定義罪行和罰則」，反對以司法權取代立法權。

雖然最高法院通過保障LGBT群體的決案，但要消弭巴西社會對LGBT的歧視，恐怕還有很長的一段路要走。現任巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）便曾經發表過「寧可要一個死兒子，也不要一個同性戀兒子（rather have a dead son than a gay son）」。