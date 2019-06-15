民怨高漲 香港特首：暫緩推動《逃犯條例》修正案

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）《逃犯條例》修訂草案讓香港迎來三十年來最大規模示威與警民衝突，國際批評聲浪不止。為了平息民怨，香港特首林鄭月娥今（15）日下午3時許召開記者會，表示將暫緩推動修訂案，廣納公眾意見。

林鄭月娥在記者會中提到，本次修法部分原因，是為了化解去年香港女子潘曉穎命案導致的台港引渡僵局。去年香港男子陳同佳偕女友潘曉穎來台旅遊，殺害女友後潛逃返港，卻因台港缺乏司法互助協議，而未能將之引渡來台受審。

林鄭月娥表示，陳同佳目前因其他罪刑關押中，獲釋在即。香港保安局因此盼能趕在立法會7月會期結束前，修正相關《逃犯條例》，讓犯嫌能引渡至台灣受審，還受害者及其家屬一個公道，並彌補其他相關引渡漏洞，將加害者繩之以法、正義得以伸張。

她坦言，過去一周的示威遊行，實乃肇因於港府對法案相關說明、溝通不夠，她願虛心接受各界批評。林鄭月娥藉記者會宣布，暫緩《逃犯條例》二讀程序，將加強徵詢公眾意見，直到化解大眾疑慮。

法務部昨（14）日在新聞稿指出，香港保安局於3月26日所提出之修例草案，將使任何身在香港之人，不論其國籍為何，均有被送至中國接受刑事調查及審判之可能，此舉已引發在港人員之人權是否可獲保障之疑慮。法務部強調，只有在人權保障疑慮已除之情況下，才有可能與香港進行逃犯移交的司法合作。

港人擔憂，一旦港府通過《逃犯條例》修正案，香港自由、民主與人權將進一步遭到侵蝕。陸委會也警告，這將大開送中大門，包括赴港旅遊或過境的台灣人，都可能遭羅織罪名而引渡至中國受審。

不過香港泛民派認為，暫緩修法只是拖字訣，其仍主張撤回法案。

12日反送中示威引發警民衝突（AP）