馬國歌手領軍來台旅遊　觀摩大讚時下潮流趨勢

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）觀光局邀請馬國網紅來台旅遊，透過網路行銷台灣。其中，為首的Aiman Tino更大讚台灣潮流，表示將藉此機會偷偷學習。

中央社報導，觀光局吉隆坡辦事處與長榮航空馬來西亞分公司攜手合作，邀請6位明星級網路紅人，要讓他們在7天6夜的旅程中，親自體驗台灣穆斯林友善旅遊環境，並透過社群媒體力量，第一時間向粉絲傳達台灣為穆斯林友善旅遊目的地之意象。

此次網紅團由知名男歌手Aiman Tino帶領，Aiman Tino暢銷單曲Ku Rela Dibenci於影音網站YouTube累計超過5200萬人次觀看；另外5位包括Afieq Shazwan、Wani Kayrie、Fara Hezel、Sissy Imann與Zynakal，均為歌手身分，他們除了受廣大馬來西亞粉絲喜愛外，也擁有不少印尼與汶萊粉絲。

觀光局希望運用時下年輕人普遍熱衷流行音樂及喜好追蹤藝人動態的心態，讓「Salam Taiwan—台灣歡迎您」在馬來西亞、汶萊與印尼的穆斯林社群媒體圈發酵。

Aiman Tino表示，希望這次前往台灣能看到與大馬的差別之處，無論是美食、文化和生活方式，而據他所知，台灣服裝流行比大馬更具潮流，或許可藉此機會偷偷學習。

Sissy Imann接受中央社訪問時表示，非常期待前往華山文創園區，因為她向來對藝術非常有興趣，加上有許多非常值得拍照的特色景點，而對於她這個吃貨而言，也非常期待能吃到台灣的芒果冰。

Wani Kayrie則表示，過去雖曾考慮到台灣旅遊，但會擔心語言不通的問題，但是周圍曾到訪台灣的朋友都告知她台灣人的友善，因此在旅遊時非常容易獲得協助；Fara Hezel則說，曾經擔心到台灣會難以找到清真食物，但現在已知道其實是非常容易就找到。

兩人也認同台灣美妝極具吸引力和兼具素質，希望這次也可以在台灣找到合適的新美妝品。